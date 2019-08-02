Hatalarıyla çıldırttı! Yıldız futbolcu ile yollar ayrılıyor

ORTA SAHAYA HEM LİDER HEM KUVVETLİ TRANSFER

Fenerbahçe hücumları dört oyuncu etrafında şekilleniyor; Muriqi, Kruse, Rodrigues, Moses... Hal böyle olunca Fenerbahçe'de hücumdan dönen topları 2 kişi karşılıyor; Ozan Tufan - Mehmet Ekici (Alper Potuk). Ozan Tufan her ne kadar fiziksel olarak bu alanda yeterli olsa da lider olarak bölgeyi toplayacak kalitede değil.