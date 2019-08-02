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Hatalarıyla çıldırttı! Yıldız futbolcu ile yollar ayrılıyor
Yeni sezon öncesinde Bayern Münih ve Real Madrid gibi dünya devleriyle maç yapan Fenerbahçe'de kadro şekillenmeye başladı. Teknik Direktör Ersun Yanal, iki maçı ardından yaptığı analizle yetersiz gördüğü bir ismin takımdan gönderilmesini istedi. Fenerbahçe yönetimi bu isteğin üzerine girişimlerine başladı. Tecrübeli futbolcunun kiralık ya da satılık olarak gönderilmesi planlanıyor.
2 Ağustos 2019 Cuma 10:51
Güncelleme: 02.08.2019 11:30
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Audi Cup maçlarıyla yeni sezon öncesi en ciddi sınavlarını veren Fenerbahçe adeta sezonunun özetini çizdi.
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Hem taraftara hem de yönetime açık mesajlar veren maçlar sarı lacivertlilerin hem sorununu hem çözümleri hem de takımın portansiyelini ortaya koydu. İşte Audi Cup'ta Fenerbahçe'den öğrendiklerimiz;
STOPERE EN AZ 1 YILDIZ
En net görülen şey Fenerbahçe'nin mutlaka bir tane yıldız stoper alması. Şu an Reyes, Sadık ve Serdar Aziz'de olan stoper rotasyonu sarı lacivertlilerin en zayıf noktası.
Audi Cup'ta da bu çok net olarak gözüktü. Eğer Reyes de gidecekse Fenerbahçeli yöneticiler buraya 2. stoper hamlesini de yapmak zorunda. Hatta Reyes gitmeli, ikinci stoper transferi de yapılmalı...
ORTA SAHAYA HEM LİDER HEM KUVVETLİ TRANSFER
Fenerbahçe hücumları dört oyuncu etrafında şekilleniyor; Muriqi, Kruse, Rodrigues, Moses... Hal böyle olunca Fenerbahçe'de hücumdan dönen topları 2 kişi karşılıyor; Ozan Tufan - Mehmet Ekici (Alper Potuk). Ozan Tufan her ne kadar fiziksel olarak bu alanda yeterli olsa da lider olarak bölgeyi toplayacak kalitede değil.