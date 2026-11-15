Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Altın çocuk 70 Milyon Euro

Altın çocuk 70 Milyon Euro

Galatasaray, milli ara sonrasında Devler Ligi ve ligde harikalar yaratan ‘Altın Çocuğu’ Batrakov’la masaya oturacak. 55 milyon euro’luk serbest kalma maddesi 70 milyon euro’ya yükseltilecek

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 06:50
Altın çocuk 70 Milyon Euro

Galatasaray'da yönetim, milli aranın ardından Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Lille ve Stuttgart maçlarında 4 gol atan, bu sezon 13 maçta 6 gol, 4 asist katkısı yapan takımın altın çocuğu Aleksey Batrakov'la masaya oturacak. 21 yaşındaki Batrakov'un menajerini İstanbul'a çağıran sarı kırmızılılar, Rus maestronun yıllık ücretine zam yapacak. Sözleşmesindeki "55 milyon euro'ya serbest kalır" maddesini de 70 milyon euro'ya çıkaracak. Batrakov'un 4 yıllık kontratı boyunca bu rakam geçerli olacak. Menajeri Vladimir Kuzmichev'in 15 gün içinde İstanbul'a geleceği belirtildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HAYALİM

Öte yandan Rus Milli Takımı kampında açıklamalarda bulunan Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nin hayali olduğunu söyledi. Rus yıldız, "Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar çabuk gol atmaya başlayacağımı beklemiyordum. Kolay olduğunu söyleyemem. Muhtemelen biraz da şansın yardımı oldu ama çok çalıştım. Bunun için çaba harcadım. Şampiyonlar Ligi benim hayalimdi. İlk heyecan biraz geçince artık daha olgun futbol sergilemeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'da stoper operasyonu!
F.Bahçe'den golcü hamlesi!
DİĞER
Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…
Devletimiz unutmaz! Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın firari faili ile 2 şüpheli 11 yıl sonra Tatvan’da yakalandı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kislyak'tan G.Saray'a transferi için açıklama!
Belözoğlu o transferi takımın beyni yapacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Spora aç mı gitmelisin, tok mu? Spora aç mı gitmelisin, tok mu? 01:39
Belözoğlu o transferi takımın beyni yapacak! Belözoğlu o transferi takımın beyni yapacak! 01:14
Kislyak'tan G.Saray'a transferi için açıklama! Kislyak'tan G.Saray'a transferi için açıklama! 01:14
F.Bahçe'ye Brezilyalı orta saha! F.Bahçe'ye Brezilyalı orta saha! 01:14
"Önceliği futbol değildi!" "Önceliği futbol değildi!" 01:14
"Tek çiçekle bahar gelmiyor" "Tek çiçekle bahar gelmiyor" 01:14
Daha Eski
F.Bahçe'de Nathan Ake'nin kaçıracağı maçlar belli oldu! F.Bahçe'de Nathan Ake'nin kaçıracağı maçlar belli oldu! 01:14
Batrakov için flaş Real Madrid itirafı! Batrakov için flaş Real Madrid itirafı! 01:14
Transferde flaş gelişme! Fabio Miretti... Transferde flaş gelişme! Fabio Miretti... 01:14
İşte Matvey Kislyak'ın Türkçe performansı! İşte Matvey Kislyak'ın Türkçe performansı! 01:14
30 milyon Euro teklif gelirse yıldız isim gidebilir! 30 milyon Euro teklif gelirse yıldız isim gidebilir! 01:14
A Milli Takım'ın sorunu ne? Usta yazar yorumladı! A Milli Takım'ın sorunu ne? Usta yazar yorumladı! 01:14