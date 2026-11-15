Altın çocuk 70 Milyon Euro

Galatasaray'da yönetim, milli aranın ardından Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Lille ve Stuttgart maçlarında 4 gol atan, bu sezon 13 maçta 6 gol, 4 asist katkısı yapan takımın altın çocuğu Aleksey Batrakov'la masaya oturacak. 21 yaşındaki Batrakov'un menajerini İstanbul'a çağıran sarı kırmızılılar, Rus maestronun yıllık ücretine zam yapacak. Sözleşmesindeki "55 milyon euro'ya serbest kalır" maddesini de 70 milyon euro'ya çıkaracak. Batrakov'un 4 yıllık kontratı boyunca bu rakam geçerli olacak. Menajeri Vladimir Kuzmichev'in 15 gün içinde İstanbul'a geleceği belirtildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HAYALİM

Öte yandan Rus Milli Takımı kampında açıklamalarda bulunan Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nin hayali olduğunu söyledi. Rus yıldız, "Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar çabuk gol atmaya başlayacağımı beklemiyordum. Kolay olduğunu söyleyemem. Muhtemelen biraz da şansın yardımı oldu ama çok çalıştım. Bunun için çaba harcadım. Şampiyonlar Ligi benim hayalimdi. İlk heyecan biraz geçince artık daha olgun futbol sergilemeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.