Londra’dan Aslan’a ziyaret

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Belediye Başkan Yardımcısı Mete Çoban ve beraberindeki heyet, Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek'i ziyaret etti.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 06:50
Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Belediye Başkan Yardımcısı Mete Çoban ve beraberindeki heyet, Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek'i ziyaret etti. Ziyarette, Okan Buruk ile İlkay Gündoğan ve Sara da yer aldı. Khan, "Bu yıl tarihe geçebiliriz: Üst üste 5. şampiyonluk! Buraya geleceğim. Ben uğurlu bir tılsımım ve bu yüzden her şeyin güzel olacağına inanıyorum" dedi.