Cimbom rekor peşinde

Lider Galatasaray'ın RAMS Park'taki yenilmezlik serisi bu sezonda sürüyor. 41 maçlık rekoru egale eden Aslan, milli ara sonrasında evindeki Samsunspor maçına yeni bir rekor için çıkacak
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 06:50
Lider Galatasaray'ın Süper Lig'de iç sahadaki yenilmezlik serisi sürüyor. Sarı-kırmızılılar, bu sezon evinde 6 karşılaşmaya çıktı. Okan Buruk'un öğrencileri, 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Cimbom, bu sezon Rams Park'ta Göztepe, Kocaelispor, Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Amed'i mağlup ederken, Çorum'la berabere kaldı. Bu sonuçlarla ligde sahasındaki yenilmezlik serisini 41 maça çıkaran Galatasaray, iç saha rekorunu egale etti. Sarı-kırmızılılar, 2016- 17'de 32'nci haftada Osmanlıspor maçıyla başlayan ve 2019-20'de 12'nci haftadaki Başakşehir karşılaşmasıyla sona eren 41 maçlık dönemde, kulüp tarihinin iç sahadaki en uzun yenilmezlik serisini yakalamıştı. Bu tarihi seriyi sona erdiren Başakşehir'in başında ise teknik direktör Okan Buruk bulunuyordu. Tecrübeli çalıştırıcı, bu kez lider Galatasaray'ın başında milli ara sonrasında Samsunspor karşısına iç saha yenilmezlik rekorunu kırmak için çıkacak.