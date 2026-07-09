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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray İtalya’da gündem Sanchez

İtalya’da gündem Sanchez

Kolombiya Milli Takımı ile başarılı bir Dünya Kupası geçiren Davinson Sanchez’e İtalya’dan büyük ilgi var. İnter ve Como’nun 30 yaşındaki stoperle yakından ilgilendiği dile getirildi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 06:50
İtalya’da gündem Sanchez
Sarı-kırmızılı takımın başarılı stoperi Davinson Sanchez'e İtalya'dan yoğun ilgi bulunuyor. 2026 Dünya Kupası'nda Kolombiya Milli Takımı ile son 16 turuna yükselen ve başarılı bir turnuva geçiren Sanchez'i İnter ve Como takımlarının transfer etmek istediği belirtildi. Çizme basınında yer alan haberlerde; gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek iki kulübün 30 yaşındaki stoperi çok istediği vurgulandı. Galatasaray ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi olan Kolombiyalı savunmacı için 25 milyon euro civarında bir bonservis beklentisinin olduğu kaydedildi. 2023'ten beri Cimbom'da olan Davinson Sanchez, 3 şampiyonluk yaşadı.
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