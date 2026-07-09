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Haberler Galatasaray Fatih Terim unutulmadı

Fatih Terim unutulmadı

Galatasaray, futbolcu ve teknik direktör olarak kulüp efsaneleri arasına giren Fatih Terim'in ilk imzasının 52. yıl dönümü için mesaj yayımladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 06:50
Fatih Terim unutulmadı
Galatasaray, futbolcu ve teknik direktör olarak kulüp efsaneleri arasına giren Fatih Terim'in ilk imzasının 52. yıl dönümü için mesaj yayımladı. Sarı-kırmızılıların yayımladığı mesajda, "Kulübümüze futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet ederek hafızalardan silinmeyecek başarılar kazandıran efsanemiz Fatih Terim, 52 yıl önce bugün Galatasaray'a ilk imzasını attı, gerisini tarih yazdı. Yaşattığın sayısız mutluluk için teşekkürler imparator" denildi.
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