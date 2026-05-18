Rowe iddiası

Galatasaray, Bologna'dan Jonathan Rowe için teklif götürmeye hazırlanıyor. İtalya'da La Gazzetta dello Sport'un haberinde sarı-kırmızılı takımın 23 yaşındaki İngiliz sol kanadın gündeminde olduğu belirtildi. Bu sezon Bologna'da 42 maçta 8 gol attı, 4 asist yaptı. Rowe için ilerleyen günlerde resmi temasların kurulacağı ifade edildi.
