Rekortmen Buruk

Süper Lig'de bir kez daha şampiyonluğu kimselere bırakmayan G.Saray'da büyük bir sevinç yaşanıyor. Üst üste dört toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılılarda Okan Buruk büyük bir iz bıraktı. Hem oyunculuk hem de teknik direktörlük kariyerinde kalıcı izler bırakan başarılı çalıştırıcı, Türkiye'de istatistikleri alt üst etti. Topladığı puan, iç saha ve dış saha performanslarının yanı sıra elde ettiği kupalarla Türkiye'de ve dünyada eşi benzeri bulunmuyor.

2 SENELİK YENİ İMZA ATACAK

52 yaşındaki teknik adam ilk olarak futbolculuk döneminde üst üste 4 sene şampiyonluk yaşadı. 1996-00 yılları arasında Fatih Terim önderliğindeki G.Saray'da futbolcu olarak ter döken Buruk, 2022-26 yılları arasında ise teknik direktör olarak aynı başarıyı tekrarladı. Dünyada bunu başaran ilk ve tek isim olan Okan Buruk, tarihe ismini altın harflerle yazdırdı. Sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Buruk ile yönetim masaya oturarak 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Bu sürenin sebebi Özbek'in görev süresinin iki sene olması.

12. KEZ SÜPER LİG ŞAMPİYONU

Artık şampiyonluk demek Okan Buruk anlamına geliyor. Hem futbolculuk hem de teknik adamlık kariyerinde sayısız başarıya imzasını atan 52 yaşındaki çalıştırıcı toplamda 12 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Futbolculuk kariyerinde G.Saray ile 7 şampiyonluk yaşayan Buruk, sarı-kırmızılılardaki hocalık deneyiminde de 4 kez mutlu sona ulaştı. Başarılı çalıştırıcı bir kez de Başakşehir'in başında şampiyon oldu.

TOPLAMDA 23 KUPASI OLDU

Teknik direktör Okan Buruk, kupalara doyamıyor. 52 yaşındaki isim futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerindeki toplam kupa sayısını 23'e yükseltti. Futbolculuk döneminde 7 lig, 1 Süper Kupa, 1 UEFA Kupası, 5 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Buruk, teknik direktörlüğüne ise 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa sığdırdı.

FATİH TERİM'İN İZİNDE GİDİYOR

Okan Buruk, Türkiye'de en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci teknik direktör oldu. İlk kez Başakşehir ile mutlu sona ulaşan Buruk, ardından gerçekleştirdiği dörtleme ile bu sayıyı 5'e çıkardı. Böylece Türkiye'de en fazla şampiyonluk gören ikinci isim oldu. Zirvede ise 8 şampiyonluk ile efsane Terim bulunuyor.

MAYISLAR BİZİMDİR

Türkiye'de mayıs ayları artık Galatasaray ile birlikte özdeşleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılar her mayıs ayında şampiyonluğunu ilan ediyor. G.Saray da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunup, klasikleşen sloganını tekrar ederek, "Mayıslar Bizimdir" ifadelerini kullandı.