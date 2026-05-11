Kutlamalar statta

Son yıllarda kutlamalar ve şampiyonluklara abone olan sarı-kırmızılılarda Kasımpaşa maçı öncesinde yapılacak olan kupa töreninin tarihi belli oldu. Sarı-kırmızılılar kupa törenini çarşamba günü RAMS Park'ta gerçekleştirecek. Beyoğlu'nda G.Saray Lisesi'nden üstü açık bir otobüsle stada hareket edecek olan olan futbolcular burada taraftarlarla buluşacak. Ancak bu kez konser etkinliği düzenlenmeyecek. Sadece görsel şölen yapılacak.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2026 06:50
