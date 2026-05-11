Dursun Özbek: Devamı gelecek

Galatasaray'da yaşanan şampiyonluğun coşkusu tüm hızıyla devam ederken 23 Mayıs'taki seçimlere tek aday olarak girmeye hazırlanan Dursun Özbek şimdiden gelecek seneleri düşünüyor. Şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Dursun Özbek, "Gerçekten çok büyük bir emek verdik. Taraftarımızla, oyuncularımızla, teknik ekibimizle, genel kurul üyelerimizle çok büyük bir emek var burada. Mutlu sona ulaştığımız için çok sevinçliyim. G.Saray camiasına armağan olsun.

HEDEF SENEYE 27

Hemen hiç vakit kaybetmeden yeni sezon hazırlıklarını başlıyor. İnşallah seneye de 27. şampiyonluk peşinde koşacağız. Devam da geleceği inşallah. Herkes sevinmeye, mutluluğu paylaşmaya davet ediyorum. Bizi desteklemek eksik kalmadan taraftarımıza, oyuncularımıza, teknik kadromuza teşekkür ediyorum. Tüm Galatasaray camiasına madalyonun ifadelerini kullanarak gelecek sezonlar için de hazırlıklara başladıklarını belirtti.