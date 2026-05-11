Bahçeli’den tebrik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti. Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig 2025-26 sezonunda 26. şampiyonluğunu kazanarak üst üste dördüncü kez şampiyon olan G.Saray camiasını, futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Şampiyon G.Saray'a, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2026 06:50
