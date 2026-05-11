Avrupa’da üçüncü torba heyecanı

Şampiyonlar Ligi biletini alan takımlar yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. G.Saray da dev arenada mücadele etmeyi garantileyen 16. takım oldu. Sarıkırmızılılar geçen sezon dördüncü torbadan katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon üçüncü torbaya terfi etme ihtimaline erişti. Bu durum kulübün elde edeceği gelirleri büyük oranda yükseltecek.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2026 06:50
Şampiyonlar Ligi biletini alan takımlar yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. G.Saray da dev arenada mücadele etmeyi garantileyen 16. takım oldu. Sarıkırmızılılar geçen sezon dördüncü torbadan katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon üçüncü torbaya terfi etme ihtimaline erişti. Bu durum kulübün elde edeceği gelirleri büyük oranda yükseltecek.