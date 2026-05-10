Maskeli kahraman

Galatasaray'ın şampiyonluk maçına Victor Osimhen damga vurdu. RAMS Park'taki Antalyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Nijeryalı yıldız, ilk dakikadan itibaren şampiyonluğu en çok isteyen isimdi. Antalyaspor savunmasını yıpratan, ilk yarıda bulduğu fırsatları cömertçe harcamasına rağmen yılmadan, bıkmadan, çabalayan Osimhen, dakikalar 65'i gösterdiğinde yerde kaldı. Kendi kazandırdığı penaltıda da topun başına geçen Nijeryalı, 66'da Galatasaray'a beraberliği getirdi.

22 GOLLE SEZONU KAPATTI

Osimhen, dakikalar 88'i gösterdiğinde ise bir kez daha sahneye çıktı. Lang'ın ortasına topukla dokunan Nijeryalı, Galatasaray'ı 3-2 öne geçirdi ve RAMS Park'ı bayram yerine çevirdi. Tribünler adeta bu golden sonra aşağıya indi. Attığı iki golle şampiyonluğu Aslan'a getiren Osimhen, Süper Lig'i 15 golle tamamladı. Şampiyonlar Ligi'nde de 7 kez ağları havalandıran Galatasaray'ın dünya yıldızı, toplamda 22 gol ve 8 asistle sezonu kapattı. Maç sonu, "Çok ama çok mutluyum" dedi.

OSIMHEN SEZONU KAPATTI

Antalyaspor karşısında iki gol atan Victor Osimhen, 78'de gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Nijeryalı Kasımpaşa mücadelesinde yok.

7

G.Saray ile ezeli rakibi F.Bahçe arasındaki şampiyonluk farkı 7'ye yükseldi.