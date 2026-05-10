CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Maskeli kahraman

Maskeli kahraman

Osimhen, önce 66’da penaltıdan beraberliği getirdi, ardından 88’de Galatasaray’ı öne geçiren golü kaydetti. Mücadelesi, hırsı, çalışkanlığı ve golleriyle RAMS Park’ı coşturan Nijeryalı, şampiyonluk sonrası büyük sevinç yaşadı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2026 06:50
Maskeli kahraman

Galatasaray'ın şampiyonluk maçına Victor Osimhen damga vurdu. RAMS Park'taki Antalyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Nijeryalı yıldız, ilk dakikadan itibaren şampiyonluğu en çok isteyen isimdi. Antalyaspor savunmasını yıpratan, ilk yarıda bulduğu fırsatları cömertçe harcamasına rağmen yılmadan, bıkmadan, çabalayan Osimhen, dakikalar 65'i gösterdiğinde yerde kaldı. Kendi kazandırdığı penaltıda da topun başına geçen Nijeryalı, 66'da Galatasaray'a beraberliği getirdi.

22 GOLLE SEZONU KAPATTI

Osimhen, dakikalar 88'i gösterdiğinde ise bir kez daha sahneye çıktı. Lang'ın ortasına topukla dokunan Nijeryalı, Galatasaray'ı 3-2 öne geçirdi ve RAMS Park'ı bayram yerine çevirdi. Tribünler adeta bu golden sonra aşağıya indi. Attığı iki golle şampiyonluğu Aslan'a getiren Osimhen, Süper Lig'i 15 golle tamamladı. Şampiyonlar Ligi'nde de 7 kez ağları havalandıran Galatasaray'ın dünya yıldızı, toplamda 22 gol ve 8 asistle sezonu kapattı. Maç sonu, "Çok ama çok mutluyum" dedi.

OSIMHEN SEZONU KAPATTI

Antalyaspor karşısında iki gol atan Victor Osimhen, 78'de gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Nijeryalı Kasımpaşa mücadelesinde yok.

7

G.Saray ile ezeli rakibi F.Bahçe arasındaki şampiyonluk farkı 7'ye yükseldi.

Galatasaray 26. kez şampiyon!
Okan Buruk 26. şampiyonluğu değerlendirdi!
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
Büyükçekmece’den Almanya’ya yolsuzluk hattı: CHP'li Hasan Akgün’ün 6 milyon Euro'luk 3 villası çıktı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın Devler Ligi'nde rakipleri belli oldu! Kura ne zaman çekilecek?
G.Saray'ın kasası dolacak! İşte o dev gelir
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kupayı istiyoruz Kupayı istiyoruz 01:36
Galatasaray 26. kez şampiyon! Galatasaray 26. kez şampiyon! 01:17
Kavukcu'dan Osimhen açıklaması! Teklif var mı? Kavukcu'dan Osimhen açıklaması! Teklif var mı? 01:17
Okan Buruk 26. şampiyonluğu değerlendirdi! Okan Buruk 26. şampiyonluğu değerlendirdi! 01:17
G.Saray'dan F.Bahçe'ye: Game over G.Saray'dan F.Bahçe'ye: Game over 01:17
G.Saray'ın kasası dolacak! İşte o dev gelir G.Saray'ın kasası dolacak! İşte o dev gelir 01:17
Daha Eski
G.Saray'ın Devler Ligi'nde rakipleri belli oldu! Kura ne zaman çekilecek? G.Saray'ın Devler Ligi'nde rakipleri belli oldu! Kura ne zaman çekilecek? 01:17
Futbolculardan Okan Buruk'a sulu baskın! Futbolculardan Okan Buruk'a sulu baskın! 01:17
F.Bahçe'den flaş açıklama! F.Bahçe'den flaş açıklama! 01:17
Başkan Erdoğan'dan G.Saray'a tebrik! Başkan Erdoğan'dan G.Saray'a tebrik! 01:17
Duran'dan olay hareket! G.Saray'ın şampiyonluğu sonrası... Duran'dan olay hareket! G.Saray'ın şampiyonluğu sonrası... 01:17
Galatasaray'dan flaş Okan Buruk videosu! Galatasaray'dan flaş Okan Buruk videosu! 01:17