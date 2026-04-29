Günay’a terapi

Cezası nedeniyle Uğurcan Çakır'ın yokluğunda Samsunspor deplasmanında Günay Güvenç'in forma giymesi bekleniyor.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 06:50
Cezası nedeniyle Uğurcan Çakır'ın yokluğunda Samsunspor deplasmanında Günay Güvenç'in forma giymesi bekleniyor. G.Birliği karşısında yediği hatalı goller nedeniyle tribünlerden tepki alan tecrübeli kaleci ile teknik heyet bu hafta yakından ilgileniyor. Taraftarların da bugün yapılacak antrenmanda Günay Güvenç'i motive etmeleri bekleniyor.