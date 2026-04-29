Bir Aslan klasiği

Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray

Sarı-kırmızılılar 2 Mayıs Cumartesi günü Samsunspor’u yenmesi halinde Okan Buruk yönetimindeki en erken şampiyonluğuna ulaşacak. Üstelik Cimbom Süper Lig’de 4 yılda sadece 10 kez yenilgi yüzü gördü

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 06:50
İKİ PUAN YETİYOR

Tarihindeki 26. şampiyonluğuna sadece bir adım uzaklıkta olan G.Saray'da mutlu son için artık günler sayılıyor. Süper Lig'de geride kalan haftada ezeli rakibi F.Bahçe'yi 3-0 yenerek farkı 7 puana yükselten sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'un da Konyaspor'a yenilmesi ile büyük bir avantaj yakaladı. Bordo-mavililer ile puan farkı son 3 haftada 9 puana yükseldi. Böylece cumartesi günü oynanacak Samsunspor mücadelesi büyük bir önem taşımaya başladı. G.Saray'daki 'Mayıslar Bizimdir' sloganı 26. kez gerçekleşmek üzere.

REKORLARI ALTÜST ETTİ

2 Mayıs Cumartesi günü Samsunspor'a konuk olmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. F.Bahçe ve Trabzonspor'un da bu hafta rakiplerini yenememesi de mutlu sona yetecek. G.Saray eğer 2 Mayıs'ta mutlu sona ulaşırsa bu son 4 yılda Okan Buruk yönetimindeki en erken şampiyonluk olacak. Rekor üstüne rekor kıran sarı-kırmızılılar, rakiplerine karşı büyük bir üstünlük sağladı. Cimbom bu 4 yıllık süreçte Süper Lig maçlarında toplamda sadece 10 yenilgi gördü.

