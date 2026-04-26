Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray

Yenerse şampi...

Lider G.Saray, bugün kazanması halinde bitime 3 hafta kala farkı 7’ye yükselterek şampiyonluk kupasının bir ucundan tutacak. Beraberlik ise Cimbom’un avantajını sürdürmesini sağlayacak

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 06:50
Yenerse şampi...

Artık Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçilirken, 4 puanlık bir avantajı elinde bulunduran Galatasaray, bugün oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde işi bitirmeye çalışacak. Alınacak bir puan da Galatasaray'ın avantajını sürdürmesini sağlayacak ancak teknik direktör Okan Buruk ayaklarına kadar gelen bu fırsatı 3 puanla değerlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar bugün ezeli rakibini yenmesi halinde bitime 3 hafta kala farkı 7'ye yükseltecek ve adeta şampiyonluk kupasının bir ucundan tutacak. Bu nedenle G.Saray tamamen 3 puana odaklandı.

3 MAÇI KAZANIRSA!

Eğer Trabzonspor önündeki iki maçın birinde takılırsa, sarı-kırmızılılar gelecek hafta oynanacak olan Samsunspor deplasmanına şampiyonluk için çıkacak. Alınacak 3 puan Cimbom'a üst üste 4, toplamda ise 26. şampiyonluğunu getirecek. Beraberlik halinde ise Galatasaray'ın kalan 3 haftada bir maçta takılma şansı bulunacak. Bu kez 1 değil, 2 galibiyet şampiyonluk için yeterli olacak. Eğer sarı-kırmızılılar derbiyi kaybederse sadece avantajını yitirecek ve liderliğini sürdürecek. Ancak bu kez 3'te 3 yapması gerecek. Bu nedenle Aslan işini şansa bırakmadan işi bugün bitirmek istiyor.

İLK YARIM SAAT KRİTİK

Bu sezon maçların ilk yarılarını iyi oynayan G.Saray, seyircisinin desteğiyle F.Bahçe derbisinde de bunu sahaya yansıtmaya çalışacak. Sarı-kırmızılılar maçların ilk yarım saatlerinde 22 gol atarken, bu zaman diliminde F.Bahçe ise 14 gol yedi. Bu sarı-lacivertlilerin kalesinde en çok gol yediği süre olarak da dikkat çekiyor.

15 FARKLI İSİM GOL KAYDETTİ

G.Saray'da bu sezon skor dağılımı dikkat çekiyor. Osimhen'in 3 kez yaşadığı sakatlık nedeniyle hücumda çeşitli arayışlara giren teknik direktör Okan Buruk, birçok taktik ve oyuncu denedi. Bu nedenle G.Saray'da tam 15 farklı isim ligde gol sevinci yaşadı. En skorer isimler ise 14 gol atan İcardi ile 12 kez rakip fileleri sarsan Osimhen oldu.

İKI FUTBOLCU KART SINIRINDA

Kritik derbi öncesinde G.Saray'da iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Uğurcan Çakır ile Eren Elmalı, bugün oynanacak mücadelede sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta deplasmandaki Samsunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

RAMS PARK'TA 33 MAÇLIK SERİ

Galatasaray, Süper Lig'de evinde kolay kolay yenilmiyor. Sarı-kırmızılılar RAMS Park'ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında F.Bahçe'ye 1-0 mağlup olurken, ardından çıktığı 33 maçta da yenilmedi. Okan Buruk'un öğrencileri bu süreçte 26 galibiyet elde ederken, 7 kez de berabere kaldı.

ASLAN 5-2 ÖNDE

İki takım arasında oynanan son 10 karşılaşmada G.Saray'ın ezeli rakibine karşı önemli bir üstünlüğü bulunuyor. İki ezeli rakip arasında 7'si Süper Lig, 2'si Süper Kupa, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynanan bu müsabakalarda Aslan 1'i hükmen olmak üzere toplamda 5 kez kazandı. F.Bahçe ise rakibini 2 kez mağlup edebilirken, 3 karşılaşma eşitlikle sona erdi.

PRİM 2 MİLYON EURO

Galatasaray'da zorlu Fenerbahçe derbisinin primi belli oldu. Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, oyunculara önemli bir jest yaparak derbide elde edilecek galibiyet için 2 milyon euro'luk bir prim belirledi. Bu sezon önemli maçlarda 1 milyon euro dağıtan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisini şampiyonluk maçı olarak gördüğü için tarifeyi iki katına çıkardı.

BURUK'TAN İKİNCİ DALYA

Teknik direktör Okan Buruk, F.Bahçe derbisiyle birlikte G.Saray'ın başında 200. maçına çıkacak. Geride kalan 199 karşılaşmada Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar 142 galibiyet elde ederken, 28 beraberlik ve 29 mağlubiyet yaşadı. G.Saray, bu maçlarda 449 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinden ise 205 kez topu çıkarmak zorunda kaldı.

OSIMHEN 11'E DÖNÜYOR

Kolundaki kırık nedeniyle bir süredir takım arkadaşlarından uzak kalan Victor Osimhen, kupadaki G.Birliği maçının son bölümünde süre alarak kendisini denemişti. Oynayabilecek durumda olduğunu gösteren Nijeryalı yıldızın bugün sahaya yeniden ilk 11'de başlaması bekleniyor. Mauro İcardi ise kulübeye çekilecek.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

G.Saray'da zorlu F.Bahçe mücadelesinin hazırlıkları dün Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla sona erdi. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki çalışmada tesislerde adeta kuş uçurulmazken derbinin son taktik antrenmanı gerçekleştirildi.

