Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray

Üzgünüz

Okan Buruk, kupadan elenmenin kötü olduğunu vurguladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 06:50


Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, G.Birliği yenilgisi sonrası konuştu. Buruk, "Üzücü, beklenmedik bir mağlubiyet. Kendi sahamızda oynuyoruz... Bir önceki maça göre 9 oyuncu değiştirdik ama rakibimiz de öyleydi. Kötü olan kısım, ilk yarıda hiç üretemedik. Çok top kaybı yaptık, önü zorlayamadık. Rakibimiz çok iyi kapandı. Açmamız gerekiyordu Hepimiz üzgünüz. Kupayı kazanmak istiyorduk" dedi.

DERBİ EN ÖNEMLİ MAÇIMIZ

Deneyimli teknik adam, "Bizim için kendi sahamızda sürpriz bir mağlubiyet oldu. Rakibimizi de tebrik etmek gerekiyor. İyi mücadele ettiler ve iyi kapandılar. Bize gol şansı vermediler ve girdikleri şansları değerlendirdiler. Üzgünüz" diye konuştu. Pazar akşamı Fenerbahçe ile oynayacakları derbiye değinen Buruk, "Ligde sezonun en önemli maçına çıkacağız. Dersler almaya çalışacağız. Puan farkını açmak istiyoruz" yorumunu yaptı.

NASİBİMİZ BUGÜNEYMİŞ

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, çok mutlu olduklarını söyledi. Demirel, "Güzel galibiyet. Burada Galatasaray'ı yenmek... Galatasaray'ı herkes biliyor. Nasip bugüneymiş. Sahaya çıktığımız takım, bazıları genç, bazıları az süre alan oyuncularımız ne dediysek yaptılar" dedi.

GÜNAY AĞLADI

Galatasaray'ın yediği ikinci golde topu elinden kaçıran Günay Güvenç büyük üzüntü yaşadı. Tribünlerden de protestolar gelince Günay gözyaşlarına hakim olamadı. Okan Buruk teselli etti.

OSIMHEN GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'da Victor Osimhen, Gençlerbirlği maçıyla sahalara geri döndü. En son 18 Mart'ta Liverpool deplasmanında kolu kırılan ve ameliyat olan Nijeryalı forvet, tam 35 gün sonra formasını giydi. Osimhen dün Gençlerbirliği maçının 78. dakikasında oyuna dahil oldu ve 12 dakika oynadı.

