Tek parola zafer

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda bu akşam Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Eryaman Stadı'ndaki kritik karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Şampiyonluk yolunda artık puan kaybı istemeyen Aslan, Başkent deplasmanında kazanarak, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine avantajlı ve güçlü çıkmanın planlarını yapıyor. Trabzonspor (1-2) ve Kocaelispor (1-1) karşısında 5 puan yitiren Cimbom, Gençlerbirliği önünde kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor.

İDEAL KADROYLA SAHADA

Sarı-kırmızılılarda Asprilla dışında bir eksik bulunmuyor. Victor Osimhen'in de kadroya dönüşü Galatasaray'da yüzleri güldürdü. Cimbom ideal 11'le sahaya çıkacak. Gençlerbirliği'nde ise kadro dışı kalan Henry Onyekuru, eski takımına karşı oynamayacak. Kırmızı-karalarda başka ciddi bir eksik bulunmuyor. Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Gençlerbirliği çalıştırıcısı Volkan Demirel bugün 6. kez kozlarını paylaşacak. Volkan Demirel; Karagümrük, Hatayspor ve Gençlerbirliği'nin başında Galatasaray'a karşı sadece 1 kez kazandı.

REKABETTE 100. RANDEVU

Gençlerbirliği ile Galatasaray, Süper Lig'de bugün 100. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan 99 maçta sarı-kırmızılılar 56, kırmızı-karalar da 22 galibiyet elde etti. 21 maçta ise eşitlik bozulmadı. Süper Lig'de Galatasaray'ın 175 golüne, Gençlerbirliği attığı 103 golle yanıt verdi.

SON 4 MAÇTA ASLAN GÜLDÜ

Süper Lig'de Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında yapılan son 4 müsabakayı sarı-kırmızılılar kazandı. 2019-2020 sezonunun ilk yarısında Gençlerbirliği'nin ev sahipliğinde yapılan maç 0-0 beraberlikle sona erdi. Söz konusu müsabakanın ardından 4 maçı da Galatasaray galip tamamladı. Sarı- kırmızılı ekip bu maçlarda 14 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.

ANKARA'DA ZORLANIYOR

Galatasaray, Gençlerbirliği ile deplasmanda yaptığı son 8 maçın sadece 2'sini kazanabildi. Sarı-kırmızılılar, 2012-13 sezonundan beri kırmızı-karalarla deplasmanda yaptığı 8 maçta 2 galibiyet alırken, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Öte yandan Ankara'da yapılan maçlarda Galatasaray 21, Gençlerbirliği ise 15 galibiyet aldı, 13 maç da berabere sonuçlandı.

GENÇLERBİRLİĞİ DÜŞÜŞTE

Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, Süper Lig'de çıktığı son 9 maçını kazanamadı. Ligde en son 1 Şubat'ta evinde Gaziantep'i 2-1 yenen kırmızı-karalar, daha sonra 3 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Volkan Demirel yönetimindeki takım ligde 7 maçtır gol atamıyor. Ligde 15'nci sırada olan Gençlerbirliği çıkış arıyor.

TARAFTARDAN TAM DESTEK

Sarı-kırmızılı taraftarlar, başkent deplasmanına gelen Galatasaray takımını yalnız bırakmadı. Dün gündüz saatlerinde hazırlıklarını tamamlayarak Ankara'ya giden sarı-kırmızılı kafileyi taraftarlar karşıladı. Okan Buruk ve futbolculara, büyük sevgi seli vardı. Takımın kamp yaptığı otelde de karşılama oldu. Meşaleler ve bayraklarla takıma destek verildi.

EREN ELMALI SARI SINIRINDA

Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı öncesinde sadece Eren Elmalı sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda 25 yaşındaki futbolcu, bu akşam sarı kart görmesi halinde gelecek hafta RAMS Park'taki F.Bahçe derbisinde forma giyemeyecek.

İLKAY-LEMINA İDMANA ÇIKTI

Cimbom'da önceki günkü idmanda hastalıkları nedeniyle yer alamayan Mario Lemina ve İlkay Gündoğan takıma geri döndü. İki yıldız dünkü idmanda takımla çalıştı. Lemina ve İlkay'da bir sorun olmadığı ve bugün forma giyebilecek duruma geldikleri belirtildi.

İŞTE MÜCADELENİN MUHTEMEL 11'LERİ

NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ: VELHO, PEREIRA, GOUTAS, ZUZEK, THALISSON, DELE BASHIRU, OĞULCAN, TONGYA, TRAORE, METEHAN, KOITA

GALATASARAY: UĞURCAN, BOEY, SANCHEZ, ABDÜLKERIM, JAKOBS, LEMINA, TORREIRA, SARA, SANE, LANG, BARIŞ ALPER