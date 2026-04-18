Seçim 23 Mayıs’ta

Sarı-kırmızılı kulüpte başkanlık seçimi 23 Mayıs Cumartesi günü olacak. Yapılan açıklamada, "Olağan Seçim Toplantısı 16 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00'da G.Saray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde 23 Mayıs Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır" denildi.

DİVAN KURULU BUGÜN

Galatasaray'da nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyelerinin katılacağı toplantı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlenecek ve saat 13.30'da başlayacak. Toplantıda, sarıkırmızılıların gündemi görüşülecek.