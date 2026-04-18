Her yerde güçlü

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen ve üst üste dördüncü zaferini isteyen Galatasaray, hücumda ve savunmada ligin önde gelen takımlarından oldu. Sarı-kırmızılılar ligde çıktığı 29 karşılaşmada rakip fileleri 67 kez havalandırdı ve ligin en golcü takımı olarak yer alıyor. Aslan ayrıca 22 golle de en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Galatasaray'da ayrıca ligde 15 farklı futbolcu gol sevinci yaşadı. Icardi 13, Osimhen 12, Leroy Sane ve Barış Alper Yıllmaz 7'şer, Sara ve Yunus Akgün 5'er, Eren Elmalı 3, İlkay Gündoğan, Wifried Singo ve Lucas Torreira 2'şer, Mario Lemina, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Renato Nhaga da 1'er gol attı.

3 YENİLGİ DIŞ SAHADA

Galatasaray, ligde bu sezon deplasmanda 14 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 31 puan topladı. Aslan bu sezon ligdeki yenilgilerini dış sahada alırken, bu süreçte Kocaeli, Konyaspor ve Trabzonspor'a kaybetti.