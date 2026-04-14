Sara’ya tepki

Kocaelispor maçında sahaya ilk 11'de çıkan Gabriel Sara, kaçırdığı golle büyük tepki topladı. Karşılaşmanın 55. dakikasında Sane'nin pasında müsait durumda topa umursamaz bir vuruş yapan Brezilyalı oyuncuya özellikle sosyal medyada taraftarlar tepki gösterdi. Sara o golü atsa skor 2-0'a gelecekti.
TAKIMA 1 GÜN İZİN
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor beraberliği sonrasında dün takımı çalıştırdı bugün ise izin verdi. Çalışmalarını dün Kemerburgaz Tesisleri'nde sürdüren sarı-kırmızılılarda, Kocaelispor mücadelesinde forma giyen oyuncular günü yenileme çalışması ile tamamladı. Kalan isimler sahada çalışırken, takım bugünü izinli geçirecek.