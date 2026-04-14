Leroy Sane tek başına

Sarı-kırmızılı takımın Alman yıldızı Leroy Sane, Kocaeli maçında tek başına çabaladı. Attığı golün yanı sıra takım arkadaşlarına sayısız pozisyon hazırlayan 30 yaşındaki yıldız, hücumlarda öne çıkan tek isim oldu. Dünya Kupası'nın yaklaşmasıyla birlikte Sane, Almanya'daki yerini korumak için formunu yükseltmeye başladı.

ASPRİLLA ŞAŞIRDI!

Kocaelispor beraberliği sonrasında sosyal medya hesabından gülümsediği bir paylaşımda bulunan Yaser Asprilla'ya taraftarlar büyük tepki gösterdi. Bunun üzerine genç kanat oyuncusu sosyal medya hesabını yorumlara kapatmak zorunda kaldı. Asprilla'nın bu durum karşısında büyük şaşkınlık yaşadığı öğrenildi