Dönmeyecek

Sezon başında İtalyan ekibi Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, kariyerine burada devam edecek. İtalya'da yayın yapan Tuttomercato'nun haberine göre, kiralama ücreti olarak 3 milyon euro ödeyen Udinese, sözleşmedeki opsiyonu kullanacak. İtalyan ekibi ya 5 milyon euro artı sonraki satıştan yüzde 50 ya da doğrudan Galatasaray'a 10 milyon euro ödeyecek.