Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray

Buruk kaldı

Okan Buruk, Galatasaray’daki 4 senelik teknik adamlık kariyerinde son 5 haftalar itibariyle en düşük puan (2.34) ortalamasına ulaştı.

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 06:50
Buruk kaldı

Son haftalarda Galatasaray'da yaşanan puan kayıplarının ardından eleştirilerin hedefindeki bir numaralı isim teknik direktör Okan Buruk oldu. Kadro tercihlerinin yanı sıra takımın sahadaki düşen performansı nedeniyle eleştirilen Okan Buruk'un düşüşü rakamlara da yansıdı. 52 yaşındaki çalıştırıcı, 4 senedir başında bulunduğu Galatasaray'daki en düşük puan ortalamasına ulaştı. Son 5 haftalar itibariyle sarı-kırmızılılar 2.34'lük puan ortalamasında kaldı ancak yine F.Bahçe'nin 2 puan önünde zirvede bulunuyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ilk senesi olan 2022-23'te 2.35'lik ortalama yakalarken, 2023-24'te ise 102 puan ve 2.72 gibi inanılmaz bir puan ortalaması yakalandı. Geçen sezon da 2.58'lik ortalama yakalayan Buruk, çıtayı öyle yükseltti ki bu sezonki 68 puan eleştirileri de beraberinde getirdi. Kalan 5 haftada F.Bahçe ile berabere kalıp diğer maçlarını kazanması halinde de şampiyonluğa uzanacak olan sarı-kırmızılılar, 26. şampiyonluk için geri sayıma geçti.

AYNI VİRAJI YİNE ALAMADI

Sarı-kırmızılılar ligin ilk yarısında takıldığı süreçte yine başarısız oldu. Ligin ilk yarısında 10-12. hafta arasında Göztepe'yi yenen ancak ardından Trabzonspor ile berabere kalıp, Kocaeli'ne yenilen Galatasaray 5 puan bırakmıştı. Cimbom yine aynı virajda Göztepe'yi bir kez daha yendi ancak bu kez Trabzonspor'a yenilip Kocaeli ile berabere kaldı ve yine 5 puan bıraktı.

Yönetimden şampiyonluk için çılgın hamle!
Fenerbahçe'den şampiyonluk transferi!
DİĞER
Yeşilçam’ın yıldızı gözyaşlarıyla seslendi... Usta oyuncu Aynur Aydan’dan duygusal çağrı: "Hala oynamak istiyorum"
CHP’li başkanların "villa" ağı deşifre! İZBETON'da 660 milyonluk aklama trafiği | Ümit Erkol'dan Özgür Özel'in yalanını patlatan imza
Avrupa devinden Uğurcan bombası!
G.Saray'ı transferde üzen gelişme!
Leeds United kazandı! 45 yıl sonra... Leeds United kazandı! 45 yıl sonra... 01:22
Leeds United kazandı! 45 yıl sonra... Leeds United kazandı! 45 yıl sonra... 01:21
Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Beşiktaş'tan stoper hamlesi! 01:11
Kerem Aktürkoğlu: Beşiktaş maçındaki penaltı... Kerem Aktürkoğlu: Beşiktaş maçındaki penaltı... 01:03
Fenerbahçe'den şampiyonluk transferi! Fenerbahçe'den şampiyonluk transferi! 01:03
Canlı yayında açıkladı! İşte Asensio'nun son durumu... Canlı yayında açıkladı! İşte Asensio'nun son durumu... 01:03
Daha Eski
G.Saray'ı transferde üzen gelişme! G.Saray'ı transferde üzen gelişme! 01:03
İstanbul'da kazanan Samsunspor! İstanbul'da kazanan Samsunspor! 01:03
Derbide kazanan F.Bahçe Beko! Derbide kazanan F.Bahçe Beko! 01:03
Vakıfbank seriyi 2-1 yaptı! Vakıfbank seriyi 2-1 yaptı! 01:03
Yapay zekadan son 5 hafta için şampiyonluk tahmini! Yapay zekadan son 5 hafta için şampiyonluk tahmini! 01:03
G.Saray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri! "Yüzde 99..." G.Saray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri! "Yüzde 99..." 01:03