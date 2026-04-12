CANLI | Galatasaray - Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in zirvesinde heyecan fırtınası esiyor! 28 hafta sonunda topladığı 67 puanla rakiplerine korku salan Galatasaray, sahasındaki muazzam yenilmezlik serisini Kocaelispor karşısında da sürdürmek istiyor. Okan Buruk ve öğrencilerinin hedefi, ligin ilk yarısında mağlup oldukları rakiplerinden rövanşı alarak şampiyonluk yolunu temizlemek. Öte yandan Kocaelispor, Selçuk İnan yönetiminde zorlu deplasmandan puan çıkarma planları yapıyor. Peki, Galatasaray - Kocaelispor maçı saat kaçta? GS maçı hangi kanalda? İşte dev randevu öncesi öne çıkan istatistikler...

GALATASARAY - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Galatasaray - Kocaelispor karşılaşması, 12 Nisan 2026 Pazar günü (bugün) oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonluk yarışının en kritik müsabakalarından biri olan bu dev maç, Süper Lig'in resmi yayıncısı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Bu kritik mücadelinin hakemi Oğuzhan Çakır olarak açıklandı.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sara, Sane, Sallai, Barış Alper.

Kocaelispor: Serhat, Ahmet, Dijksteel, Smolcic, Rivas, Susoho, Keita, Show, Agyei, Jo, Serdar

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında lider Galatasaray, sahasında Kocaelispor'u ağırlıyor. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar ile kümede kalma mücadelesi veren yeşil-siyahlıların randevusu, ilginç istatistikler ve kritik eksiklerle dikkat çekiyor.

İşte dev maç öncesi tüm detaylar, sakatlık raporu ve öne çıkan notlar:

ASLAN'IN KALESİNDE 32 MAÇLIK SERİ

Galatasaray, RAMS Park'ı tam anlamıyla bir aşılmaz kaleye dönüştürdü. Sarı-kırmızılılar, ligde evinde oynadığı son 32 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. 19 Mayıs 2024'ten bu yana süren bu seride Aslan, 26 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. Ayrıca Galatasaray, sahasındaki son 4 maçından da 3 puanla ayrılmayı başardı.

GALATASARAY'DA EKSİKLER VE KART SINIRI

Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında kolu kırılan ve ameliyat masasına yatan dünya yıldızı Osimhen, bu maçta da forma giyemeyecek. Savunmanın önemli ismi Eren Elmalı, sarı kart sınırında bulunuyor. Eren bu maçta kart görmesi halinde, 30. haftadaki Gençlerbirliği deplasmanında cezalı duruma düşecek.

KOCAELİSPOR'DA SAVUNMA ZAYIFLADI

Konuk ekip Kocaelispor, zorlu İstanbul deplasmanına önemli eksiklerle geldi. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan Wieteska, Jovanovic ve Balogh kadroda yer almıyor. Teknik direktör Selçuk İnan, kısıtlı savunma opsiyonlarıyla liderin hücum hattını durdurmaya çalışacak.

TARİHİ REKABETTEN NOTLAR

Ligin ilk yarısındaki maçı 1-0 kazanan Kocaelispor, rekabet tarihinde Galatasaray'ı aynı sezon içinde hem evinde hem deplasmanda yenme başarısını hiç gösteremedi. Okan Buruk, Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği 11 maçın 10'unu kazandı. Tek puan kaybı geçen sezonki Eyüpspor beraberliğiydi. Galatasaray, evindeki son 10 lig maçının 8'ini kazanırken, bu galibiyetlerin tamamında en az 3 gol attı.

