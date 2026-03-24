Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Osimhen ameliyat oldu

Dün İstanbul’a gelerek Liverpool maçında kırılan sağ kolundan başarılı bir operasyon geçiren Victor Osimhen’in 6 ile 8 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 06:51
Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en pahalı transferi olan Victor Osimhen, Liverpool deplasmanında talihsiz bir sakatlık geçirmişti. Konate'nin müdahalesi sonrasında sağ kolunda kırık meydana gelen Nijeryalı oyuncuya ilk aşamada alçı yapılmıştı. Bir süre ülkesinde dinlenen Nijeryalı oyuncu, dün geç saatlerde İstanbul'a geldi. Ardından da sabah saatlerinde ameliyata alınan Osimhen, başarılı bir operasyon geçirdi.

KRİTİK MAÇLARI KAÇIRACAK

G.Saray'dan dün yapılan açıklamada Osimhen'in- Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktoru Yener İnce tarafından ameliyat edildiği açıklandı. 27 yaşındaki futbolcunun sahalara dönüşünün 6 ile 8 hafta arasında olacağı tahmin ediliyor. Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren kritik F.Bahçe derbisinde forma giymesi beklenmiyor. Kalan 8 haftanın büyük bir bölümünü kaçıracak.

YENER İNCE'DEN AÇIKLAMA

KULÜP Doktoru Yener İnce, Liverpool maçında sakatlanan iki yıldız için açıklama yaptı. İnce, "Lang'ın parmağında tam kopuk yok, ciddi yaralanma var ve operasyon geçirdi. Hollanda Milli Takımı ile temastayız. Osimhen de başarılı bir ameliyat geçirdi, süreci takip edeceğiz" dedi.

ICARDI'NİN SIRASI

Victor Osimhen'in sakatlığı sonrasında G.Saray'da forvette kimin forma giyeceği merak konusu olurken, gözler Mauro İcardi'ye çevrilmiş durumda. Süper Lig'de attığı 13 golle takımının en skorer ismi olan Arjantinli, kalan 8 maçlık sürede takımını en önemli gol silahı olacak.

