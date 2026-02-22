Buruk'tan büyük tepki

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakem Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi. Deneyimli teknik adam, "Attığımız golün iptali bizim için dönüm noktası oldu. Nizami bir gol attık, bu çok açık. Kim ne derse desin. Genel kanı da böyle olacaktır. Belki 1990'larda buna ofsayt verirdi hakemler ama 2026'da buna ofsayt vermek, VAR'a çağırmak büyük bir komedi" dedi.

AZ POZİSYON ÜRETTİK

Okan Buruk sözlerini şöyle sürdürdü: "Üçüncü bölgede etkili olamadık, çok az pozisyon ürettik. Geriye düştüğümüzde de rakip kaleye daha çok hamle yapmamız lazımdı. Herkes geriye gelerek pas almaya çalıştı. İlk yarıda az pozisyona girdik, ama pozisyon da vermemiştik. Konyaspor hak ederek kazandı. Osimhen'in olmaması önemliydi. Biz Galatasaray gibi oynamadık, o yüzden kaybettik."

OSIMHEN RİSKE EDİLMEDİ

Juventus maçının kahramanlarından birisi olan Victor Osimhen, Konyaspor deplasmanında riske edilmedi. Teknik direktör Okan Buruk, ağrısı olan Nijeryalı golcüyü riske etmek istemediklerini söyledi. Sahaya İcardi ile çıkan sarı-kırmızılılar, Juventus deplasmanına ise Osimhen'i sakladı.

MUHTEŞEM İKİLİ BULUŞTU

Yakın arkadaş olan Sacha Boey ve Berkan Kutlu, dün rakip de olsalar uzun bir aradan sonra bir araya geldiler. Galatasaray'da tanışan çok yakın arkadaş olan ikiliden Sacha Boey yine parçalı forma altında sahaya çıkarken, Berkan ise Konyaspor için mücadele etti. Maç öncesinde ısınırken birbirlerine sarılan iki yıldız hasret giderdi.