Yıkım ekibi

G.Saray’ın hücum hattı Juventus’un uykularını kaçırıyor. Daha önce İtalya’da oynayan Osimhen ve İcardi, siyah beyazlı ekibe karşı toplamda 10 gol atıp 4 de asist yaptı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 06:50
Türk futbol tarihinin en heyecan veren iki golcüsü aynı çatı altında buluştu ve rakiplerine kabus olmaya devam ediyor. Tarz olarak birbirinden çok farklı olan Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin ortak noktası ise Juventus'a karşı attıkları goller. Daha önce Serie A tecrübesi bulunan ikili, Juventus'a karşı toplamda 10 gol atarken 4 de asist yaptı.

Eyüp maçının kahramanı olan Mauro Icardi, 8 gol ve 2 asistle dikkat çekici bir performans sergilerken, Osimhen de 2 gol-2 asistlik bir performans ortaya koydu.

Juventus bu iki isme karşı oynamaktan çekinirken, Victor Osimhen önündeki iki karşılaşmada önemli bir rekor kırmaya çalışacak. Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 8 haftanın 6'sında forma giyen ve 6 gol kaydeden Nijeryalı futbolcu, 3 gol daha atarsa Burak Yılmaz'ın rekorunu kıracak. Burak Yılmaz daha önce bir sezonda Şampiyonlar Ligi'nde attığı 8 golle en skorer isim olarak adını tarihe yazdırmıştı. Osimhen ayrıca attığı 6 golle krallık yarışında 4. sırayı 3 isimle birlikte paylaşıyor.

