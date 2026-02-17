Yıkım ekibi

Türk futbol tarihinin en heyecan veren iki golcüsü aynı çatı altında buluştu ve rakiplerine kabus olmaya devam ediyor. Tarz olarak birbirinden çok farklı olan Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin ortak noktası ise Juventus'a karşı attıkları goller. Daha önce Serie A tecrübesi bulunan ikili, Juventus'a karşı toplamda 10 gol atarken 4 de asist yaptı.

Eyüp maçının kahramanı olan Mauro Icardi, 8 gol ve 2 asistle dikkat çekici bir performans sergilerken, Osimhen de 2 gol-2 asistlik bir performans ortaya koydu.

Juventus bu iki isme karşı oynamaktan çekinirken, Victor Osimhen önündeki iki karşılaşmada önemli bir rekor kırmaya çalışacak. Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 8 haftanın 6'sında forma giyen ve 6 gol kaydeden Nijeryalı futbolcu, 3 gol daha atarsa Burak Yılmaz'ın rekorunu kıracak. Burak Yılmaz daha önce bir sezonda Şampiyonlar Ligi'nde attığı 8 golle en skorer isim olarak adını tarihe yazdırmıştı. Osimhen ayrıca attığı 6 golle krallık yarışında 4. sırayı 3 isimle birlikte paylaşıyor.