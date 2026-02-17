Yaparsın cimbom

Bu sezon ikinci kez lig formatında düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve bu aşamayı 20. sırada tamamlayan Galatasaray, play-off'ta eşleştiği Juventus'u bugün konuk etmeye hazırlanıyor. Eşleşmenin ilk ayağında tribündeki 50 bin taraftarı ile İtalyan ekibi karşısında önemli bir avantaj yakalamak isteyen sarı-kırmızılılar, sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Bugüne kadar Juventus ile Şampiyonlar Ligi'nde 6 kez karşı karşıya gelen temsilcimiz, rakibine karşı galibiyet sayılarında üstünlük kurmayı başardı.

İTALYANLARA KARŞI 8 ZAFER

Son yıllarda İtalyan ekiplerine karşı büyük bir üstünlük kuran Galatasaray, tarihi boyunca rakiplerine hep zorluk yaşattı. Son 17 karşılaşmada sadece 3 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, tarihi boyunca ise toplamda 26 kez İtalyan ekipleriyle karşılaştı. Bu maçlarda 8 galibiyet elde eden Galatasaray, 8 yenilgi ve 10 beraberlik yaşadı.