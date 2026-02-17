CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Yaparsın cimbom

Yaparsın cimbom

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bugün Juventus’u konuk edecek olan G.Saray, RAMS Park’ta kazanarak rövanş öncesinde avantaj yakalamak istiyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 06:50
Yaparsın cimbom

Bu sezon ikinci kez lig formatında düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve bu aşamayı 20. sırada tamamlayan Galatasaray, play-off'ta eşleştiği Juventus'u bugün konuk etmeye hazırlanıyor. Eşleşmenin ilk ayağında tribündeki 50 bin taraftarı ile İtalyan ekibi karşısında önemli bir avantaj yakalamak isteyen sarı-kırmızılılar, sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Bugüne kadar Juventus ile Şampiyonlar Ligi'nde 6 kez karşı karşıya gelen temsilcimiz, rakibine karşı galibiyet sayılarında üstünlük kurmayı başardı.

İTALYANLARA KARŞI 8 ZAFER

Son yıllarda İtalyan ekiplerine karşı büyük bir üstünlük kuran Galatasaray, tarihi boyunca rakiplerine hep zorluk yaşattı. Son 17 karşılaşmada sadece 3 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, tarihi boyunca ise toplamda 26 kez İtalyan ekipleriyle karşılaştı. Bu maçlarda 8 galibiyet elde eden Galatasaray, 8 yenilgi ve 10 beraberlik yaşadı.

G.Saray'da sürpriz ayrılık!
G.Saray avantaj peşinde! İşte Buruk'un Juve maçı 11'i
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Ramazan ayında marketler fiyatları sabitledi: TAKVİM etiketi takibe aldı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
O flaş listede F.Bahçe de yer aldı! En zor...
Spalletti'den flaş Osimhen ve Icardi sözleri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! 01:03
Barça'ya deplasmanda Girona şoku! Barça'ya deplasmanda Girona şoku! 01:03
O flaş listede F.Bahçe de yer aldı! En zor... O flaş listede F.Bahçe de yer aldı! En zor... 00:27
Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman? 00:27
Barça'ya deplasmanda Girona şoku! Barça'ya deplasmanda Girona şoku! 00:58
Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! 01:02
Daha Eski
Okan Buruk'tan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Okan Buruk'tan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! 00:27
Icardi'nin Juventus'a transferi neden olmadı? Icardi'nin Juventus'a transferi neden olmadı? 00:27
Çağrı Balta'nın avukatından açıklama! Çağrı Balta'nın avukatından açıklama! 00:27
Kupada son hafta maçlarının programı açıklandı! Kupada son hafta maçlarının programı açıklandı! 00:27
Beşiktaş-G.Saray derbisinin tarihi belli oldu! Beşiktaş-G.Saray derbisinin tarihi belli oldu! 00:27
Kasımpaşa evinde F. Karagümrük'ü yendi! Kasımpaşa evinde F. Karagümrük'ü yendi! 00:27