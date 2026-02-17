CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Çalhanoğlu'nu bekliyoruz

Çalhanoğlu'nu bekliyoruz

La Gazzetta dello Sport’a konuşan Okan Buruk, İnter forması giyen Hakan Çalhanoğlu’nu transfer etmek istediklerini bu sözlerle açıkladı: “Hakan’ı kollarımızı açarak bekliyoruz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 06:50
Çalhanoğlu'nu bekliyoruz

Futbolculuk döneminde İtalya'da Inter forması giyen Okan Buruk, zorlu Juventus mücadelesi öncesinde İtalyan basınının da ilgi odağı oldu.

İtalya'da yayın yapan La Gazzetta dello Sport'a önemli açıklamalarda bulunan Buruk, sezon başından itibaren transfer gündemlerinde bulunan Hakan Çalhanoğlu ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Hakan'a olan ilgilerini saklamayan Buruk şunları söyledi: "Inter şampiyonluk için favori durumda. Hakan Çalhanoğlu'nu da iyi tanıyorum. O bir Galatasaray taraftarı.

Şöyle söyleyeyim, onu kollarımızı açarak bekliyoruz. Taraftarlarımız Şampiyonlar Ligi maçlarında çılgına dönüyor ve stadyum kazana dönüyor. Serie A'yı yakından takip ediyorum.

Kim bilir, belki bir gün teknik direktör olarak dönerim. Osimhen ve Icardi'yi birlikte oynatıyorduk ama Icardi sakatlandı. Sane, Noa Lang gibi oyuncuları da kadromuza kattık. Sizi temin ederim kadromuzu kurmak kolay değil" ifadelerini kullandı.

3 MİLYON EURO PRİM

Sezonun en önemli maçları öncesinde G.Saray'da Başkan Dursun Özbek'ten önemli bir jest geldi. Eyüpspor maçı öncesinde futbolcuların bütün geçmişe dönük prim alacaklarını yatıran Başkan Özbek, Juventus maçına da özel bir prim belirledi. Eğer sarı-kırmızılılar turu geçip son 16 takım arasına kalırsa 3 milyon euro ile ödüllendirilecek.

G.Saray avantaj peşinde! İşte Buruk'un Juve maçı 11'i
Asensio eski hocasını pişman etti!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Ramazan ayında marketler fiyatları sabitledi: TAKVİM etiketi takibe aldı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
O flaş listede F.Bahçe de yer aldı! En zor...
Spalletti'den flaş Osimhen ve Icardi sözleri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! 01:03
Barça'ya deplasmanda Girona şoku! Barça'ya deplasmanda Girona şoku! 01:03
O flaş listede F.Bahçe de yer aldı! En zor... O flaş listede F.Bahçe de yer aldı! En zor... 00:27
Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman? 00:27
Barça'ya deplasmanda Girona şoku! Barça'ya deplasmanda Girona şoku! 00:58
Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! 01:02
Daha Eski
Okan Buruk'tan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Okan Buruk'tan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! 00:27
Icardi'nin Juventus'a transferi neden olmadı? Icardi'nin Juventus'a transferi neden olmadı? 00:27
Çağrı Balta'nın avukatından açıklama! Çağrı Balta'nın avukatından açıklama! 00:27
Kupada son hafta maçlarının programı açıklandı! Kupada son hafta maçlarının programı açıklandı! 00:27
Beşiktaş-G.Saray derbisinin tarihi belli oldu! Beşiktaş-G.Saray derbisinin tarihi belli oldu! 00:27
Kasımpaşa evinde F. Karagümrük'ü yendi! Kasımpaşa evinde F. Karagümrük'ü yendi! 00:27