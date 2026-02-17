Çalhanoğlu'nu bekliyoruz

Futbolculuk döneminde İtalya'da Inter forması giyen Okan Buruk, zorlu Juventus mücadelesi öncesinde İtalyan basınının da ilgi odağı oldu.

İtalya'da yayın yapan La Gazzetta dello Sport'a önemli açıklamalarda bulunan Buruk, sezon başından itibaren transfer gündemlerinde bulunan Hakan Çalhanoğlu ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Hakan'a olan ilgilerini saklamayan Buruk şunları söyledi: "Inter şampiyonluk için favori durumda. Hakan Çalhanoğlu'nu da iyi tanıyorum. O bir Galatasaray taraftarı.

Şöyle söyleyeyim, onu kollarımızı açarak bekliyoruz. Taraftarlarımız Şampiyonlar Ligi maçlarında çılgına dönüyor ve stadyum kazana dönüyor. Serie A'yı yakından takip ediyorum.

Kim bilir, belki bir gün teknik direktör olarak dönerim. Osimhen ve Icardi'yi birlikte oynatıyorduk ama Icardi sakatlandı. Sane, Noa Lang gibi oyuncuları da kadromuza kattık. Sizi temin ederim kadromuzu kurmak kolay değil" ifadelerini kullandı.

3 MİLYON EURO PRİM

Sezonun en önemli maçları öncesinde G.Saray'da Başkan Dursun Özbek'ten önemli bir jest geldi. Eyüpspor maçı öncesinde futbolcuların bütün geçmişe dönük prim alacaklarını yatıran Başkan Özbek, Juventus maçına da özel bir prim belirledi. Eğer sarı-kırmızılılar turu geçip son 16 takım arasına kalırsa 3 milyon euro ile ödüllendirilecek.