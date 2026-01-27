CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Rytas Vilnius-Galatasaray MCT Technic MAÇI CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

Rytas Vilnius-Galatasaray MCT Technic MAÇI CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu 2. haftasında Rytas Vilnius ile Galatasaray MCT Technic karşı karşıya gelecek. Gianmarco Pozzecco yönetiminde Le Mans karşısında kaybeden sarı-kırmızılılar, bu kez parkeye galibiyet için çıkacak. Zorlu deplasmanda hata yapmadan turnuvada kritik virajı geçmeyi hedefleyen Cimbom, etkili performansını sürdürmenin yollarını arayacak. Basketbolseveler ise "Rytas Vilnius-Galatasaray MCT Technic maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Rytas Vilnius-Galatasaray MCT Technic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 14:49
Rytas Vilnius-Galatasaray MCT Technic MAÇI CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'nda 2. hafta heyecanı, Rytas Vilnius ile Galatasaray MCT Technic arasındaki kritik mücadeleyle sürecek. Le Mans karşısında yaşanan yenilginin ardından Gianmarco Pozzecco'nun ekibi bu kez parkeden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Zorlu Litvanya deplasmanında hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, grupta kader niteliği taşıyan virajı başarıyla dönmenin planlarını yapıyor. Karşılaşma öncesinde basketbol tutkunları ise Rytas Vilnius-Galatasaray MCT Technic maçının tarihini, saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Rytas Vilnius-Galatasaray MCT Technic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RYTAS VILNIUS-GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu 2. haftasında oynanacak Rytas Vilnius-Galatasaray MCT Technic maçı 27 Ocak Salı günü saat 20.30'da başlayacak.

RYTAS VILNIUS-GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI HANGİ KANALDA?

Litvanya'da oynanacak Rytas Vilnius-Galatasaray MCT Technic maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

RYTAS VILNIUS-GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI CANLI İZLE

RYTAS VILNIUS İLE GALATASARAY MCT TECHNIC ARASINDA 6. RANDEVU

Rytas Vilnius ile Galatasaray ile 5 kez karşı karşıya geldi. Litvanya temsilcisi 3 maçı kazanırken, sarı-kırmızılılar ise 2 mücadeleden üstün ayrıldı. 18 Mart 2025'te oynanan son maçı ise Galatasaray MCT Technic 89-81'lik skorla kazandı.

GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray MCT Technic'te bu sezon FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde James Palmer Jr. 15.5 sayı ortalaması ve 4.8 asist ortalaması ile mücadele ediyor. Fabian White ise 7 ribaund ortalaması yakaladı.

RYTAS VILNIUS İSTATİSTİKLERİ

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 6 maçta 4 galibiyet 2 mağlubiyet alarak grubunu lider tamamlayan Rytas Vilnius son 16 turu ilk maçında ise Hapoel Holon'u 106-81 mağlup etti. Jordan Walker 20 sayı ile en skorer isim oldu. Rytas Vilnius'ta Jerrick Harding 17.2 sayı ortalaması ile oynarken, Jordan Walker 4.7 asist ortalaması ile mücadele ediyor. Arturas Gudaitis ise 7.6 ribaund üretti.

Litvanya Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde 9 galibiyet alan Rytas Vilnius ligde son 5 maçta 4 mağlubiyet yaşadı.

G.Saray ile PSG Manzambi'nin peşinde!
G.Saray'da Yunus Akgün şoku!
