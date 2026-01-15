CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray G.Saray’ı özlüyorum

G.Saray’ı özlüyorum

ictor Osimhen, Nijerya’da yaptığı açıklamada, “Galatasaray’ı özlüyorum. Buradaki işim bittikten sonra hemen geri dönmem gerekiyor, takımıma katkı sağlamak için” yorumunu yaptı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray’ı özlüyorum

Afrika Uluslar Kupası için Nijerya Milli Takımı'na katılan Victor Osimhen özel bir röportaj verdi. Osimhen, CBS Sports'a yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ı özlüyorum... Ben buradayım ve elimden gelenin en iyisini veriyorum; bunu onlar da anlıyor ve uzaktan da olsa bana destek oluyorlar... Ama buradaki işim bittikten sonra, hemen geri dönmem gerekiyor; kadroda yer almak için, takımıma katkı sağlamak için" diye konuştu. Ünlü golcü, "Şampiyonlar Ligi Galatasaray taraftarları için çok büyük anlam taşıyor. Ben ve takım arkadaşlarım, bunu aklımızda tutuyoruz. Her şeyimizi ortaya koyuyoruz. Kolay olmayacak ama Atleti maçında galibiyeti almaya çalışacak bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE YETİŞECEĞİM

Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid maçında mutlaka forma giyeceğini vurgulayarak, "O maçta tabii ki oynayacağım. Onları çok özledim. Buradaki işimi bitirir bitirmez oraya gideceğim" ifadelerini kullandı.

Idefix reklam
İtalyan devinden En-Nesyri hamlesi!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Dakika dakika İran: Türkiye ikinci temas | Avrupalı yetkililerden "24 saat" iddiası: "ABD İran'a askeri müdahale başlatabilir"
G.Saray'dan Lookman atağı!
G.Saray iki yıldız için daha Milano'da!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
En-Nesyri'li Fas finalde! En-Nesyri'li Fas finalde! 02:06
En-Nesyri'li Fas finalde! En-Nesyri'li Fas finalde! 02:05
F.Bahçe'nin penaltısı VAR’dan döndü! F.Bahçe'nin penaltısı VAR’dan döndü! 01:12
Fenerbahçe kupada ilk galibiyetini aldı! Fenerbahçe kupada ilk galibiyetini aldı! 01:10
İtalyan devinden En-Nesyri hamlesi! İtalyan devinden En-Nesyri hamlesi! 01:10
Tedesco'dan En-Nesyri cevabı: Takımdan ayrılacak mı? Tedesco'dan En-Nesyri cevabı: Takımdan ayrılacak mı? 01:10
Daha Eski
G.Saray iki yıldız için daha Milano'da! G.Saray iki yıldız için daha Milano'da! 01:10
Domenico Tedesco'dan Kante sözleri! Domenico Tedesco'dan Kante sözleri! 01:10
Arda Güler'li R.Madrid Kral Kupası'na veda etti! Arda Güler'li R.Madrid Kral Kupası'na veda etti! 01:10
F.Bahçe'de yeni transfer sakatlandı! F.Bahçe'de yeni transfer sakatlandı! 01:10
Sadettin Saran'a Kasımpaşa'da coşkulu karşılama! Sadettin Saran'a Kasımpaşa'da coşkulu karşılama! 01:10
Torreira'dan Icardi sözleri: Yaşadıkları beni üzüyor! Torreira'dan Icardi sözleri: Yaşadıkları beni üzüyor! 01:10