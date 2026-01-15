G.Saray’ı özlüyorum

Afrika Uluslar Kupası için Nijerya Milli Takımı'na katılan Victor Osimhen özel bir röportaj verdi. Osimhen, CBS Sports'a yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ı özlüyorum... Ben buradayım ve elimden gelenin en iyisini veriyorum; bunu onlar da anlıyor ve uzaktan da olsa bana destek oluyorlar... Ama buradaki işim bittikten sonra, hemen geri dönmem gerekiyor; kadroda yer almak için, takımıma katkı sağlamak için" diye konuştu. Ünlü golcü, "Şampiyonlar Ligi Galatasaray taraftarları için çok büyük anlam taşıyor. Ben ve takım arkadaşlarım, bunu aklımızda tutuyoruz. Her şeyimizi ortaya koyuyoruz. Kolay olmayacak ama Atleti maçında galibiyeti almaya çalışacak bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE YETİŞECEĞİM

Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid maçında mutlaka forma giyeceğini vurgulayarak, "O maçta tabii ki oynayacağım. Onları çok özledim. Buradaki işimi bitirir bitirmez oraya gideceğim" ifadelerini kullandı.