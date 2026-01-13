Aslan sekiz eksikle gitti

G.Saray'da bugünkü Fethiye mücadelesi öncesinde eksik isimlerin çokluğu dikkat çekiyor. Toplamda 8 isim Fethiye'ya götürülmedi. Afrika Kupası'nda bulunan Osimhen ve Jakobs'un yanı sıra şu isimler de kamp kadrosuna dahil edilmedi: "Singo, İlkay Gündoğan, Torreira, Sane, Uğurcan, Gabriel Sara."
