Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Şampiyon olacağız

Şampiyon olacağız

Dursun Özbek: “Süper Kupa’da aldığımız sonuç hepimizi üzmüştür. Kimse merak etmesin; geçmiş 3 senede olduğu gibi Galatasaray’ı sevenleri yine mutlu edeceğiz.”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Şampiyon olacağız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Kupa yenilgisi sonrasında bir açıklama yaptı. Taraftarlara dağıtılan yağmurluğun kalitesi nedeniyle özür dileyen Başkan Özbek, transfer ve şampiyonluklarla ilgili net mesajlar verdi: "Dün akşam Süper Kupa Finali'nde aldığımız sonuç, hepimizi derinden üzmüştür. G.Saray camiası olarak kaybetmeye alışık değiliz. Bu nedenle, her bir taraftarımızın yaşadığı hayal kırıklığını yürekten paylaşıyorum. Yağmurluklarla ilgili yaşanan memnuniyetsizlik için samimi şekilde özür diliyorum.

YENİ TRANSFERLER GELİYOR

Ortaya çıkan görüntü G.Saray'a yakışan bir hassasiyeti yansıtmamıştır. Bu sorumluluk bize aittir ve önümüzdeki dönemde bu tip sorunlar yaşanmayacaktır. Transfer sürecine dair eleştirilere de saygı duyuyorum. Taraftarımızdan ricam, bize güvenmeleri ve bu süreci birlikte, güçlü bir dayanışmayla tamamlamamızdır. G.Saray'a güç katacak transferler konusunda kararlılığımız nettir ve çalışmalarımız devam etmektedir. Kimse merak etmesin; geçmiş 3 senede olduğu gibi G.Saray'ı sevenleri yine mutlu edeceğiz."

TFF'YE ÇAĞRI YAPTI

Başkan Dursun Özbek, açıklamasında TFF'ye de şu çağrıda bulundu: "G.Saray ve Türk futbolu için önemli bir değer olan Gökmen Özdenak adına yapılan saygı duruşu sırasında rakip takım tribünlerinden yükselen çirkin tezahüratlar ile maç sonrasında kulübün resmi sosyal medya hesaplarından ve bazı futbolcuları tarafından yapılan seviyesiz paylaşımları esefle kınıyorum. Bu çirkin paylaşımlarla ilgili TFF'yi göreve davet ediyorum."

