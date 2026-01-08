Kupa kralı Aslan

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Turkcell Süper Kupa'da Trabzonspor'u eleyip finale kalan Galatasaray, Fenerbahçe derbisine odaklandı. 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ezeli rakibiyle karşılaşacak Aslan, 18. kez bu kupada zafere uzanmak istiyor. Öte yandan sarı-kırmızılılar, Türkiye'deki üç büyük organizasyonda en fazla şampiyonluk kazanan takım olarak dikkat çekiyor. Cimbom; Süper Lig'de 25, Ziraat Türkiye Kupası'nda 19 ve Turkcell Süper Kupa'da 17 kez zirveye çıktı. Bu üç büyük kupada 61 kupası olan Galatasaray, ezeli rakiplerini geçti. Söz konusu turnuvalarda Beşiktaş 37 kupa, Fenerbahçe 35 kupa ve Trabzonspor 26 kupa kazandı. Aslan ayrıca UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası zaferleriyle Avrupa'da kupa kazanan tek takım.

OKAN BURUK 3. KEZ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa'da üçüncü kez finale çıkacak. Sarı-kırmızılı ekibin başında 2024'te Fenerbahçe'ye karşı kupayı kazanan Buruk, 2024-2025 sezonu başında da Beşiktaş'a kaybetmişti. Başarılı hoca, 10 Ocak Cumartesi günü bir kez daha final heyecanı yaşayacak.