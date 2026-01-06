Yunus seriye bağladı

Yunus Akgün, sakatlığını atlattıktan sonra seriye bağladı... Ligdeki Samsun ve Antalyaspor maçlarında asist yapan yıldız oyuncu, Kasımpaşa karşılaşmasını ise 1 gol, 1 asistle tamamladı. Yunus skor katkısına dünkü Trabzonspor derbisinde de devam etti. Sane'nin 64'teki pasında şık bir vuruşla Galatasaray'ı 3-1 öne geçirdi. Yunus maç sonu duygularını; "Cumartesi günü final maçına çıkacağız. Galatasaray olarak bu kupayı almak istiyoruz. Sane'yle çok iyi anlaşıyorum ve beni motive ediyor. İnşallah böyle devam ederiz" şeklinde ifade etti.
