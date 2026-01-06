Sevinç gözyaşları

Galatasaray'ın geçen sezon Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Eren Elmalı, 4 yıl 10 ay önce bahis oynadığı için PFDK'dan 45 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı. Cezasını dolduran tecrübeli sol bek, Süper Kupa'da oynanan Trabzonspor mücadelesine ilk 11'de başladı. Eren, teknik adamını mahcup etmedi ve sergilediği performansla takdir kazandı. Eren harika oyununu bir de golle süsledi. Tecrübeli sol bek, attığı golden sonra teknik direktör Okan Buruk'a koştu ve gözyaşları içinde hocasına sarıldı. Buruk da oyuncusuna sıkı sıkı sarılarak tebrik etti.