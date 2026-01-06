CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Sevinç gözyaşları

Sevinç gözyaşları

Bahisten 45 gün ceza alan Eren, dün golünü attı. Gözyaşlarına boğuldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sevinç gözyaşları
Galatasaray'ın geçen sezon Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Eren Elmalı, 4 yıl 10 ay önce bahis oynadığı için PFDK'dan 45 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı. Cezasını dolduran tecrübeli sol bek, Süper Kupa'da oynanan Trabzonspor mücadelesine ilk 11'de başladı. Eren, teknik adamını mahcup etmedi ve sergilediği performansla takdir kazandı. Eren harika oyununu bir de golle süsledi. Tecrübeli sol bek, attığı golden sonra teknik direktör Okan Buruk'a koştu ve gözyaşları içinde hocasına sarıldı. Buruk da oyuncusuna sıkı sıkı sarılarak tebrik etti.
G.Saray'a Uruguaylı orta saha! Torreira o ismi ikna etti
REKLAM-IDEFIX
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Nicolas Maduro hakim karşısına çıktı: "Ben bir savaş esiriyim"
Dursun Özbek'ten flaş Icardi yanıtı!
G.Saray'da flaş Ahmed Kutucu gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta hedef Nuno Tavares! Beşiktaş'ta hedef Nuno Tavares! 00:59
F.Bahçe ve Beşiktaş arasında transfer yarışı! F.Bahçe ve Beşiktaş arasında transfer yarışı! 00:50
F.Bahçe ve Beşiktaş arasında transfer yarışı! F.Bahçe ve Beşiktaş arasında transfer yarışı! 00:50
Osimhen'den Lookman'a sert tepki! Osimhen'den Lookman'a sert tepki! 00:49
Dursun Özbek'ten flaş Icardi yanıtı! Dursun Özbek'ten flaş Icardi yanıtı! 00:49
Eren Elmalı'ya hücum! Maç sonu güldüren anlar Eren Elmalı'ya hücum! Maç sonu güldüren anlar 00:49
Daha Eski
G.Saray'dan Frattesi hamlesi! G.Saray'dan Frattesi hamlesi! 00:49
Kartal'dan sol bek operasyonu! Kartal'dan sol bek operasyonu! 00:49
G.Saray'dan Guendouzi sürprizi! Fenerbahçe... G.Saray'dan Guendouzi sürprizi! Fenerbahçe... 00:48
G.Saray’dan Mathys Tel Bombası! G.Saray’dan Mathys Tel Bombası! 00:48
İşte F.Bahçe'nin Samsunspor maçı kamp kadrosu! İşte F.Bahçe'nin Samsunspor maçı kamp kadrosu! 00:48
Fenerbahçe'ye Sörloth transferinde sürpriz rakip! Fenerbahçe'ye Sörloth transferinde sürpriz rakip! 00:48