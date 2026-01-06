Kral Icardi sahneye çıktı

Mauro Icardi, dün yine yaptı yapacağını... Victor Osimhen'in yokluğunda ilk 11'de Trabzonspor derbisine başlayan kaptan, bir gol bir asistle Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yıldızlaştı. Attığı gol ve yaptığı asistin yanı sıra sergilediği performansla da takdir kazanan Arjantinli süper star, takım arkadaşlarını da çok iyi yönlendirdi. Trabzonspor savunmasını zaman zaman zorlayan İcardi, ilk yarıda pek sahada gözükmese de 45+3'te sahneye çıktı ve Eren Elmalı'ya golü attırdı.

ÜÇ MAÇ ÜST ÜSTE ATTI

Arjantinli yıldız, ikinci yarıda bu kez kendisi ağları sarstı... 59'da müsait durumda topu dışarı atan İcardi, dakikalar 81'i gösterdiğinde ise meşin yuvarlağı Trabzonspor ağlarına bıraktı. Ligdeki Antalyaspor ve Kasımpaşa maçlarından sonra Süper Kupa'daki Trabzonspor mücadelesinde de ağları sarsan İcardi, üç maçta üst üste gol bulmayı başardı. İcardi, bu golle bu sezon toplamdaki gol sayısını da 10'a çıkardı.