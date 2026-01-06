CANLI SKOR ANA SAYFA
Kral Icardi sahneye çıktı

Kral Icardi sahneye çıktı

Tangocu, önce 45+3’te Eren’e attırdı, 81’de ise ağları kendisi sarstı. Bu sezon 10’uncu golünü kaydeden Aslan’ın süper starı, oyunuyla fark yarattı. Taraftarlarını coşturan İcardi, son üç karşılaşmada da gol sevinci yaşadı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 06:50
Kral Icardi sahneye çıktı

Mauro Icardi, dün yine yaptı yapacağını... Victor Osimhen'in yokluğunda ilk 11'de Trabzonspor derbisine başlayan kaptan, bir gol bir asistle Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yıldızlaştı. Attığı gol ve yaptığı asistin yanı sıra sergilediği performansla da takdir kazanan Arjantinli süper star, takım arkadaşlarını da çok iyi yönlendirdi. Trabzonspor savunmasını zaman zaman zorlayan İcardi, ilk yarıda pek sahada gözükmese de 45+3'te sahneye çıktı ve Eren Elmalı'ya golü attırdı.

ÜÇ MAÇ ÜST ÜSTE ATTI

Arjantinli yıldız, ikinci yarıda bu kez kendisi ağları sarstı... 59'da müsait durumda topu dışarı atan İcardi, dakikalar 81'i gösterdiğinde ise meşin yuvarlağı Trabzonspor ağlarına bıraktı. Ligdeki Antalyaspor ve Kasımpaşa maçlarından sonra Süper Kupa'daki Trabzonspor mücadelesinde de ağları sarsan İcardi, üç maçta üst üste gol bulmayı başardı. İcardi, bu golle bu sezon toplamdaki gol sayısını da 10'a çıkardı.

G.Saray'a Uruguaylı orta saha! Torreira o ismi ikna etti
F.Bahçe'den İtalya’ya Lookman çıkarması!
Eren Elmalı cezadan golle döndü! Okan Buruk’a sarıldı
Nicolas Maduro hakim karşısına çıktı: "Ben bir savaş esiriyim"
Dursun Özbek'ten flaş Icardi yanıtı!
G.Saray'da flaş Ahmed Kutucu gelişmesi!
SON DAKİKA
Beşiktaş'ta hedef Nuno Tavares! Beşiktaş'ta hedef Nuno Tavares! 00:59
F.Bahçe ve Beşiktaş arasında transfer yarışı! F.Bahçe ve Beşiktaş arasında transfer yarışı! 00:50
Osimhen'den Lookman'a sert tepki! Osimhen'den Lookman'a sert tepki! 00:49
Dursun Özbek'ten flaş Icardi yanıtı! Dursun Özbek'ten flaş Icardi yanıtı! 00:49
Eren Elmalı'ya hücum! Maç sonu güldüren anlar Eren Elmalı'ya hücum! Maç sonu güldüren anlar 00:49
G.Saray'dan Frattesi hamlesi! G.Saray'dan Frattesi hamlesi! 00:49
Kartal'dan sol bek operasyonu! Kartal'dan sol bek operasyonu! 00:49
G.Saray'dan Guendouzi sürprizi! Fenerbahçe... G.Saray'dan Guendouzi sürprizi! Fenerbahçe... 00:48
G.Saray’dan Mathys Tel Bombası! G.Saray’dan Mathys Tel Bombası! 00:48
İşte F.Bahçe'nin Samsunspor maçı kamp kadrosu! İşte F.Bahçe'nin Samsunspor maçı kamp kadrosu! 00:48
Fenerbahçe'ye Sörloth transferinde sürpriz rakip! Fenerbahçe'ye Sörloth transferinde sürpriz rakip! 00:48