Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Özdenak'a törenle veda

Özdenak'a törenle veda

78 yaşında hayatını kaybeden G.Saray’ın eski futbolcusu Gökmen Özdenak için cuam günü RAMS Park’ta tören düzenlendi. Başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ve Özdenak ailesi törende yer aldı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 06:50
Özdenak'a törenle veda

Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski oyuncularından Gökmen Özdenak geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını yitirmişti. Özdenak için cuma günü RAMS Park'ta tören düzenlendi. Törene; G.Saray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Okan Buruk ve Özdenak ailesi ile sevenleri katıldı. Burada bir konuşma yapan Başkan Özbek, "Bugün burada kulübümüzün divan üyesi, kulübümüze yıllarca hizmet etmiş değerli futbolcumuz Gökmen'in vefatı dolayısıyla bir aradayız.

ÖNEMLİ HİZMETLER VERDİ

Gökmen, Türk futboluna iz bırakmış, milli takıma defalarca hizmet etmiş, Galatasaray'ın simgesi haline gelmiş çok önemli bir futbolcumuzdu. Kendisi yirmili yaşlarda G.Saray'a gelmiş, orada verdiği hizmetlerle G.Saray'a büyük katkılar sağlamış bir kişiydi. G.Saray'ın tarihi yazılırken, Gökmen'in çok özel bir sayfası olacak. Kişiliğiyle, duruşuyla, verdiği hizmetlerle orada yerini alacaktır. Sevgili Gökmen, Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun" dedi.

TERİM: GÜZEL BİR İNSAN

Fatih Terim de 6 yıl birlikte G.Saray'da forma giydiği Gökmen Özdenak için düzenlenen törene katılırken şu ifadeleri kullandı: "Önce Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. 51 senemiz bir arada geçti. G.Saray'ın önemli figürlerinden ve efsanelerinden birisiydi. Daima şen bir insandı, onu hep öyle hatırlayacağız. Güzel bir insanı kaybettik. Allah rahmet eylesin" dedi.

