Galatasaray'dan ayrılık operasyonu! 4 transferden gelecek rakam...

Galatasaray'dan ayrılık operasyonu! 4 transferden gelecek rakam...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray 4 isimden dev gelir bekliyor. Sarı kırmızılıların kiralık olarak gönderdiği Frankowski, Cuesta, Nelsson ve Zaniolo'dan sezon sonunda kasasına koyacağı o rakam ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 06:50
Galatasaray'dan ayrılık operasyonu! 4 transferden gelecek rakam...

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını yapan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği bazı isimleri kiralık olarak gönderdi. Bu isimlerden bazıları, gittikleri takımlarda gösterdikleri performansla takdir kazandı.

Galatasaray'dan ayrılık operasyonu! 4 transferden gelecek rakam...

Sarı-kırmızılıların Rennes'e kiraladığı Frankowski, 11 maçta süre aldı. Vasco'ya giden Carlos Cuesta da 13 mücadelede görev yaptı. Verona'ya kiralanan Victor Nelsson İtalyan ekibinin vazgeçilmez isimlerden olurken, Udinese'nin yolunu tutan Nicolo Zaniolo 14 maçta 5 kez ağları havalandırarak göze girdi.

Galatasaray'dan ayrılık operasyonu! 4 transferden gelecek rakam...

Kulüplerin bu oyunculardan memnun olduğu ve satın alma opsiyonlarını kullanmak için haber gönderdikleri öğrenildi. Frankowski'nin satın alma opsiyonu, 5.7 milyon euro, Cuesta'nın 5 milyon 750 bin euro, Nelsson'un 8 milyon euro, Zaniolo'nun da 10 milyon euro... 4 oyuncunun satışı gerçekleştiği an sarı-kırmızılıların kasasına; 29 milyon 450 bin euro para girecek.

Galatasaray'dan ayrılık operasyonu! 4 transferden gelecek rakam...

SEZON BAŞINDA 349 MİLYON TL
Galatasaray, Frankowski'den 2 milyon 750 bin euro, Zaniolo'dan 2.5 milyon euro, Cuesta'dan 750 bin euro, Nelsson'dan 650 bin euro ve Jelert'ten de 300 bin euro kiralama bedeli aldı. 5 isimden toplamda kasaya 6 milyon 950 bin euro (349 milyon TL) kiralama bedeli girmişti.

Galatasaray'dan ayrılık operasyonu! 4 transferden gelecek rakam...

BİR TEK ELIAS JELERT OLMADI
Galatasaray'ın yurt dışına kiraladığı 5 isimden 4'ü gittikleri takımlarda iyi bir performans ortaya koyarken, bir tek Elias Jelert, Southampton'da tutunamadı. Danimarkalı oyuncu, Ada ekibinde sadece 4 maçta 169 dakika sahada kalabildi. Southampton'ın 8.5 milyon euroluk opsiyonu kullanmayacağı ve Jelert'in Galatasaray'a geri döneceği belirtildi.

