Galatasaray'dan ayrılık operasyonu! 4 transferden gelecek rakam...

Kulüplerin bu oyunculardan memnun olduğu ve satın alma opsiyonlarını kullanmak için haber gönderdikleri öğrenildi. Frankowski'nin satın alma opsiyonu, 5.7 milyon euro, Cuesta'nın 5 milyon 750 bin euro, Nelsson'un 8 milyon euro, Zaniolo'nun da 10 milyon euro... 4 oyuncunun satışı gerçekleştiği an sarı-kırmızılıların kasasına; 29 milyon 450 bin euro para girecek.