Zirve Aslan'ın

Süper Lig'de sezonun maçı geldi çattı... Artık tüm Türkiye gözlerini Kadıköy'deki F.Bahçe-G.Saray derbisine çevirmiş durumda. Sarı-kırmızılılar takımda yaşanan çok sayıda eksik nedeniyle kadro kurmakta güçlük çekse de zirveyi kimselere bırakmıyor. Bir kez daha Kadıköy'e lider gidecek olan sarı-kırmızılılarda parola zirvedeki yerini korumak üzerine kurulmuş durumda. Süper Lig'de son yıllara bakınca bu durum güven veriyor. Cimbom, son 61 haftanın 57'sini zirvede bitirdi.

SADECE 4 HAFTA GERİDE KALDI

Bu sezon 3. haftadan itibaren liderlik koltuğuna kurulan Aslan, geçen sezon da 3. haftada aldığı liderliği sezon sonuna kadar bırakmamıştı. 2023-24 sezonunda ise 25. haftada koltuğu ezeli rakibi F.Bahçe'den devralan sarı-kırmızılılar Süper Lig'de rakiplerine büyük bir üstünlük kurmayı başardı. Teknik direktör Okan Buruk da oyuncularından lider olarak gidecekleri Kadıköy'den oyun planına sadık kalarak lider olarak dönmelerini istedi. 7 eksik nedeniyle Cimbom bu kez daha temkinli oynayacak.