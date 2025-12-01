CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Zirve Aslan'ın

Ligde son 61 haftanın 57’sini zirvede tamamlayan sarı kırmızılılar, Kadıköy’de de liderliğini korumak istiyor. Okan Buruk oyuncularından sabırla oyun planına sadık kalmalarını istedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 06:50
Süper Lig'de sezonun maçı geldi çattı... Artık tüm Türkiye gözlerini Kadıköy'deki F.Bahçe-G.Saray derbisine çevirmiş durumda. Sarı-kırmızılılar takımda yaşanan çok sayıda eksik nedeniyle kadro kurmakta güçlük çekse de zirveyi kimselere bırakmıyor. Bir kez daha Kadıköy'e lider gidecek olan sarı-kırmızılılarda parola zirvedeki yerini korumak üzerine kurulmuş durumda. Süper Lig'de son yıllara bakınca bu durum güven veriyor. Cimbom, son 61 haftanın 57'sini zirvede bitirdi.

SADECE 4 HAFTA GERİDE KALDI

Bu sezon 3. haftadan itibaren liderlik koltuğuna kurulan Aslan, geçen sezon da 3. haftada aldığı liderliği sezon sonuna kadar bırakmamıştı. 2023-24 sezonunda ise 25. haftada koltuğu ezeli rakibi F.Bahçe'den devralan sarı-kırmızılılar Süper Lig'de rakiplerine büyük bir üstünlük kurmayı başardı. Teknik direktör Okan Buruk da oyuncularından lider olarak gidecekleri Kadıköy'den oyun planına sadık kalarak lider olarak dönmelerini istedi. 7 eksik nedeniyle Cimbom bu kez daha temkinli oynayacak.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
