Haberler Galatasaray Derbiyi iyi biliyorlar

Derbiyi iyi biliyorlar

Sarı-kırmızılı takımın yıldızları Torreira ve Barış Alper, en fazla derbi heyecanı yaşan isimler oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 06:50
Derbiyi iyi biliyorlar

Sarı-kırmızılı takımın yıldızları Torreira ve Barış Alper, en fazla derbi heyecanı yaşan isimler oldu. İki isim de parçalı forma altında bugüne kadar 8 derbi heyecanı yaşadı. Geçen sezon Kadıköy'deki derbide bir de gol atan Torreira, yine takımının en önemli kozlarından birisi olacak. Barış Alper Yılmaz da derbinin havasını en iyi bilen isimlerden birisi olarak dikkat çekiyor.

