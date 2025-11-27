CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Aslan’da şaşırtan düşüş

Aslan’da şaşırtan düşüş

Sezona çok hızlı giren Galatasaray'da son dönemdeki sıkıntılı durum gözlerden kaçmadı. Fenerbahçe derbisi öncesi hem oyun hem de sonuçlarda gelen düşüş tüm camiayı tedirgin etmeye başladı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aslan’da şaşırtan düşüş

Sezona hızlı bir giriş yapan Galatasaray son haftalarda hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki kayıplarla sarsıldı. Yaşanan son düşüş camiayı tedirgin etti. Sarı-kırmızılılar, Kadıköy'de 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde adeta bir liderlik maçına çıkacak. Süper ilk 10 haftada 9 galibiyet ve 1 beraberlik alarak zirvede en yakın rakibine 5 puan fark atan Aslan, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekti. Son 3 haftada Trabzonspor ile berabere kalan, Kocaelispor'a yenilen Cimbom, tek galibiyetini Gençlerbirliği karşısında aldı. Şampiyonlar Ligi'ne ise Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başlayan Galatasaray, daha sonra Liverpool, Bodo/ Glimt ve Ajax'ı yendi. Aslan önceki akşam evinde US Gilloise'ye yenilerek Avrupa arenasında da yara aldı.

LİDERLİK MAÇI

G.Saray'ın Süper Lig'de son 3 haftada yaşadığı 5 puanlık kayıpla en yakın rakibi Fenerbahçe'yle farkın 1'e inmesi camiayı derbi öncesi düşündürüyor. 14. hafta mücadelesinde 1 Aralık Pazartesi günü Kadıköy'de ezeli rakibine konuk olacak olan sarı-kırmızılılar, bu mücadeleyi kaybetmesi halinde liderlik koltuğunu da rakibine teslim edecek.

Sörloth seferi! Atletico Madrid...
G.Saray'dan acil çağrı: Lookman
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
Kameraların kapatıldığı otel İmamoğlu Suç Örgütü'nün gizli karargahı çıktı!
F.Bahçe'den Skriniar kararı!
G.Saray'dan acil transfer planı! İşte Cimbom'un yeni yıldızı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Atletico Madrid son nefeste! Atletico Madrid son nefeste! 01:17
Atalanta 2. yarıda açıldı Atalanta 2. yarıda açıldı 01:17
Atletico Madrid son nefeste! Atletico Madrid son nefeste! 01:16
Atalanta 2. yarıda açıldı Atalanta 2. yarıda açıldı 01:14
Liverpool dibe çöktü! Liverpool dibe çöktü! 01:07
Arsenal liderliği aldı Arsenal liderliği aldı 01:07
Daha Eski
Fransa'da tam 8 gol! Fransa'da tam 8 gol! 01:07
7 gollü maçta kazanan Real Madrid 7 gollü maçta kazanan Real Madrid 01:06
Liverpool dibe vurdu! Liverpool dibe vurdu! 01:04
Arsenal liderliği aldı Arsenal liderliği aldı 00:59
Fransa'da tam 8 gol! Fransa'da tam 8 gol! 00:57
7 gollü maçta kazanan Real Madrid 7 gollü maçta kazanan Real Madrid 00:56