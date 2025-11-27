Aslan’da şaşırtan düşüş

Sezona hızlı bir giriş yapan Galatasaray son haftalarda hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki kayıplarla sarsıldı. Yaşanan son düşüş camiayı tedirgin etti. Sarı-kırmızılılar, Kadıköy'de 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde adeta bir liderlik maçına çıkacak. Süper ilk 10 haftada 9 galibiyet ve 1 beraberlik alarak zirvede en yakın rakibine 5 puan fark atan Aslan, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekti. Son 3 haftada Trabzonspor ile berabere kalan, Kocaelispor'a yenilen Cimbom, tek galibiyetini Gençlerbirliği karşısında aldı. Şampiyonlar Ligi'ne ise Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başlayan Galatasaray, daha sonra Liverpool, Bodo/ Glimt ve Ajax'ı yendi. Aslan önceki akşam evinde US Gilloise'ye yenilerek Avrupa arenasında da yara aldı.

LİDERLİK MAÇI

G.Saray'ın Süper Lig'de son 3 haftada yaşadığı 5 puanlık kayıpla en yakın rakibi Fenerbahçe'yle farkın 1'e inmesi camiayı derbi öncesi düşündürüyor. 14. hafta mücadelesinde 1 Aralık Pazartesi günü Kadıköy'de ezeli rakibine konuk olacak olan sarı-kırmızılılar, bu mücadeleyi kaybetmesi halinde liderlik koltuğunu da rakibine teslim edecek.