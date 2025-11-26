Union SG Başkanı Muzio’dan Galatasaray galibiyeti sonrası çarpıcı sözler! “Kalp atışım 200’e çıktı”

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Royale Union Saint-Gilloise'da Başkan Alex Muzio, galibiyetin ardından duygu dolu açıklamalarda bulundu.

"DAHA FAZLA GURUR DUYAMAZDIM"

Karşılaşma sonrası takımını öven Muzio, oyuncularının sergilediği olgun futboldan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Daha fazla gurur duyamazdım. Bunu daha önce hiç yaşamamıştım. Gerçekten çok iyiydik. Olgun bir futbol oynadık. Özellikle topsuz oyunda sürekli enerjimiz yüksekti."

"KALP ATIŞIM 200'E ÇIKTI"

Davinson Sanchez'in son dakikalarda kaçırdığı net pozisyonun kendisini çok gerdiğini söyleyen Muzio, o anı şöyle anlattı:

"Kalp atışım 200'e çıktı, kötü oldum ama şimdi iyiyim. Çok yoğundu. Futbolda her şey bir saniyede değişebilir. Oyuncularıma güveniyordum ama maçın sonlarında bir top gelir ve her şey olabilir…"

İSTANBUL ATMOSFERİ İÇİN DİKKAT ÇEKEN YORUM

İstanbul'daki sıcak ve baskılı atmosferden de etkilendiğini dile getiren Alex Muzio, daha önce böyle bir ortam yaşamadığını vurguladı:

"Atmosfer çok zorluydu. Rangers deplasmanından farklıydı. Orada daha fazla öfke ve nefret vardı. Ama burada… Bir oyuncu olarak topu aldığınız anda ıslıkların başlayacağını bilmek gerçekten zor. Top uzaklaştığı anda ise yuhalama duruyor. Neredeyse topu hemen vermek istiyorsunuz ama futbolcularımız çok sakin kaldı."