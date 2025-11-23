CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçının hakemi açıklandı

Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçının hakemi açıklandı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde salı akşamı Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 13:06 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 13:07
Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçının hakemi açıklandı

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın 5. haftada Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçın hakemi açıklandı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez yönetecek. Martinez'in Yardımcılıklarını ise Raul Cabanero ve Inigo Prieto yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Alejandro Muniz Ruiz oldu. VAR'da da bir diğer İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande görev alacak. Karşılaşmanın AVAR hakemi ise Javier Iglesias Villanueva.

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı, salı günü saat 20.45'te başlayacak.

SON DAKİKA
