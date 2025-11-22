CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'ın Lookman planı! Osimhen ve...

Galatasaray'ın Lookman planı! Osimhen ve...

Galatasaray'da Ademola Lookman heyecanı devam ediyor. Sarı kırmızılıların ısrarla istediği isim için İtalyanların nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. İşte Lookman ve Osimhen detayı... GS spor haberleri

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 13:37
Galatasaray'ın Lookman planı! Osimhen ve...

Galatasaray'ın yaz döneminden bu yana gündeminde olan Ademola Lookman transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların uzun süredir takip ettiği başarılı kanat oyuncusu için süreç beklenmedik şekilde hızlandı.

Galatasaray'ın Lookman planı! Osimhen ve...

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen'in haberine göre Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, milli takımdan arkadaşı olan Lookman ile temas kurarak transferde doğrudan rol aldı.

Galatasaray'ın Lookman planı! Osimhen ve...

İkilinin yakın ilişkisi nedeniyle görüşmenin oldukça olumlu geçtiği ve Victor Osimhen'in Ademola Lookman'ı Galatasaray'a gelmeye ikna ettiği belirtildi.

Galatasaray'ın Lookman planı! Osimhen ve...

Bu gelişmenin ardından sarı kırmızılılar, Atalanta'yı ikna etmek için temaslarını yoğunlaştıracak. Yönetimin kısa sürede resmi teklif planını şekillendirmesi bekleniyor. Transfer komitesi, ocak ayına yetişecek bir anlaşma için tüm ihtimalleri değerlendiriyor.

Galatasaray'ın Lookman planı! Osimhen ve...

Galatasaray, Ademola Lookman'ı kadrosuna dahil ederek hem hücum hattını genişletmeyi hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Teknik heyet, oyuncunun takıma önemli bir dinamizm katacağı düşüncesinde.

