Galatasaray'ın Lookman planı! Osimhen ve...

Galatasaray'da Ademola Lookman heyecanı devam ediyor. Sarı kırmızılıların ısrarla istediği isim için İtalyanların nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. İşte Lookman ve Osimhen detayı... GS spor haberleri
Galatasaray'ın yaz döneminden bu yana gündeminde olan Ademola Lookman transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların uzun süredir takip ettiği başarılı kanat oyuncusu için süreç beklenmedik şekilde hızlandı.
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen'in haberine göre Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, milli takımdan arkadaşı olan Lookman ile temas kurarak transferde doğrudan rol aldı.
İkilinin yakın ilişkisi nedeniyle görüşmenin oldukça olumlu geçtiği ve Victor Osimhen'in Ademola Lookman'ı Galatasaray'a gelmeye ikna ettiği belirtildi.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu gelişmenin ardından sarı kırmızılılar, Atalanta'yı ikna etmek için temaslarını yoğunlaştıracak. Yönetimin kısa sürede resmi teklif planını şekillendirmesi bekleniyor. Transfer komitesi, ocak ayına yetişecek bir anlaşma için tüm ihtimalleri değerlendiriyor.
Galatasaray, Ademola Lookman'ı kadrosuna dahil ederek hem hücum hattını genişletmeyi hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Teknik heyet, oyuncunun takıma önemli bir dinamizm katacağı düşüncesinde.