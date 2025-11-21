Napoli başkanına Osimhen şoku! İtalya'yı sarsan dava

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Napoli'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Roma Mahkemesi, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'i, kulübü ve CEO Andrea Chiavelli'yi yargılamaya sevk etti.

Bu yargılamanın sebebi özellikle Lille'den Victor Osimhen'in transferi de dahil bazı şüpheli işlemlere dayanıyor. Savcıların suçlaması, 2019, 2020 ve 2021 yılları için mali kayıtları değiştirme. Özellikle 2019 yazında Napoli, Roma'dan Kostas Manolas'ı transfer etmiş; bu işlem kapsamında Amadou Diawara da başkent ekibine gitmişti. Bir yıl sonra Osimhen transferi tamamlandı ve bu operasyonda Yunan kaleci Karnezis ile altyapıdan Manzi, Palmieri ve Liguori yer aldı. Bu oyuncuların değerlerinin yapay şekilde şişirildiği iddia ediliyor.