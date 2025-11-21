CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Napoli başkanına Osimhen şoku! İtalya'yı sarsan dava

Napoli başkanına Osimhen şoku! İtalya'yı sarsan dava

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın formasını terleten Victor Osimhen'in geçmiş dönemdeki transferine dair açılan incelemede Napoli Başkanı De Laurentiis'in yargılanacağı öğrenildi. İşte İtalya'da gündeme oturan davaya dair tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025 Cuma 11:16
Napoli başkanına Osimhen şoku! İtalya'yı sarsan dava

Napoli'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Roma Mahkemesi, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'i, kulübü ve CEO Andrea Chiavelli'yi yargılamaya sevk etti.

Napoli başkanına Osimhen şoku! İtalya'yı sarsan dava

Bu yargılamanın sebebi özellikle Lille'den Victor Osimhen'in transferi de dahil bazı şüpheli işlemlere dayanıyor. Savcıların suçlaması, 2019, 2020 ve 2021 yılları için mali kayıtları değiştirme. Özellikle 2019 yazında Napoli, Roma'dan Kostas Manolas'ı transfer etmiş; bu işlem kapsamında Amadou Diawara da başkent ekibine gitmişti. Bir yıl sonra Osimhen transferi tamamlandı ve bu operasyonda Yunan kaleci Karnezis ile altyapıdan Manzi, Palmieri ve Liguori yer aldı. Bu oyuncuların değerlerinin yapay şekilde şişirildiği iddia ediliyor.

Napoli başkanına Osimhen şoku! İtalya'yı sarsan dava

Savcılığa göre Napoli, mali tabloları değiştirecek muhasebe oyunlarına başvurdu. De Laurentiis ve mali işlerden sorumlu Chiavelli ise bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Chiavelli, 6 Kasım'daki son oturumda yaptığı gönüllü savunmada Napoli'nin işlemlerinin doğru ve şeffaf olduğunu ve hiçbir aşamada hileli eylem yapılmadığını vurguladı.

Napoli başkanına Osimhen şoku! İtalya'yı sarsan dava

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, Napoli'nin sportif açıdan puan silme, para cezası veya men riskiyle karşı karşıya olmadığı belirtildi.

Napoli başkanına Osimhen şoku! İtalya'yı sarsan dava

Kulübün avukatları, "Hakimin kararına tamamen şaşkınız. Ön duruşma, gerçekten tarafsız bir yargıçla karşılaşmadığımız sürece işlevsiz bir aşamaya dönüşüyor. Burada sanıkların beraat etmesi için tüm koşullar vardı çünkü savcılık, hatta mali polis bile muhasebe ilkelerini yanlış uygulamış durumda." dedi.

Napoli başkanına Osimhen şoku! İtalya'yı sarsan dava

Napoli Kulübü, akşam saatlerinde yayınladığı açıklamasında, "Sevk kararından dolayı şaşkın ve rahatsızız. Üst düzey teknik raporlar, hem mali kayıtlarda hem de transfer işlemlerinde kulübün tamamen doğru hareket ettiğini açıkça ortaya koydu. Savcılık bile Napoli'nin bu işlemlerden hiçbir avantaj elde etmediğini ifade etti. İlk duruşmanın 2 Aralık 2026'da yapılacağı süreçte, gerçeklerin ortaya çıkacağına inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

