CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da o isme özel ilgi! Okan Buruk gözünden bile sakınıyor

Galatasaray'da o isme özel ilgi! Okan Buruk gözünden bile sakınıyor

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da yaşanan sakatlıklar moralleri bozdu. Sarı-kırmızılılarda bu nedenle teknik heyetin o futbolcu ile özel olarak ilgilendiği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 09:16 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 09:19
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da o isme özel ilgi! Okan Buruk gözünden bile sakınıyor

Galatasaray, milli aranın ardından sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Sarı-kırmızılılar ezeli rakibi Fenerbahçe ile olan şampiyonluk yarışında asla hata yapmak istemiyor. Cimbom'da bu anlamda tek hedef sahadan 3 puan ile ayrılmak.

Galatasaray'da o isme özel ilgi! Okan Buruk gözünden bile sakınıyor

Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılılarda teknik heyet o futbolcu için özellikle harekete geçti.

Galatasaray'da o isme özel ilgi! Okan Buruk gözünden bile sakınıyor

Galatasaray'da Eren Elmalı'nın bahis soruşturması nedeniyle 45 gün cezalı alması, Berkan Kutlu'nun da sakatlık geçirmesi nedeniyle sol bekte Ismail Jakobs alternatifsiz kaldı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 7 futbolcu... F.Bahçe'de yaprak dökümü! 7 futbolcu... 08:50
Maçın ardından büyük övgü! "Ödleri patladı" Maçın ardından büyük övgü! "Ödleri patladı" 08:30
Bizim Çocuklar dış basında: İspanya partiyi bitiremedi! Bizim Çocuklar dış basında: İspanya partiyi bitiremedi! 02:12
Bizim Çocuklar dış basında: İspanya partiyi bitiremedi! Bizim Çocuklar dış basında: İspanya partiyi bitiremedi! 02:11
Altay tankı! Altay tankı! 01:55
Alkışlar millilere Alkışlar millilere 01:52
Daha Eski
Montella'dan maç sonrası flaş istek! Montella'dan maç sonrası flaş istek! 01:52
Tarih yazdık Tarih yazdık 01:49
Yolumuz açık Yolumuz açık 01:47
Deniz tarih yazdı Deniz tarih yazdı 01:43
Montella'dan maç sonrası flaş istek! Montella'dan maç sonrası flaş istek! 01:43
Bulgaristan 3 puanla bitirdi Bulgaristan 3 puanla bitirdi 01:42