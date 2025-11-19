Galatasaray'da o isme özel ilgi! Okan Buruk gözünden bile sakınıyor

Galatasaray, milli aranın ardından sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Sarı-kırmızılılar ezeli rakibi Fenerbahçe ile olan şampiyonluk yarışında asla hata yapmak istemiyor. Cimbom'da bu anlamda tek hedef sahadan 3 puan ile ayrılmak.
Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılılarda teknik heyet o futbolcu için özellikle harekete geçti.
Galatasaray'da Eren Elmalı'nın bahis soruşturması nedeniyle 45 gün cezalı alması, Berkan Kutlu'nun da sakatlık geçirmesi nedeniyle sol bekte Ismail Jakobs alternatifsiz kaldı.
