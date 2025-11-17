Galatasaray'a Singo için 60 milyon Euro'luk teklif kapıda
Galatasaray'da kısa sürede sergilediği performansla göz dolduran Singo için Dünya devi harekete geçti. Yıldız isim için Süper Lig tarihinde görülmemiş bir teklif gündemde. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 10:33
Monaco'dan Wilfried Singo'yu 30.7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katan Galatasaray, futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Ancak Fildişi Sahilli yıldızın, İstanbul'da uzun süre kalması beklenmiyor. Dünya devinin radarına giren Singo rekor bedelle Galatasaray'dan ayrılabilir.
Türkiye'nin haberine göre, Liverpool, Singo ile yakından ilgileniyor. Sözleşmesinde 60 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Singo'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki performansını sürdürürse transferine kesin gözüyle bakılıyor.
