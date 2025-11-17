CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'a Singo için 60 milyon Euro'luk teklif kapıda

Galatasaray'a Singo için 60 milyon Euro'luk teklif kapıda

Galatasaray'da kısa sürede sergilediği performansla göz dolduran Singo için Dünya devi harekete geçti. Yıldız isim için Süper Lig tarihinde görülmemiş bir teklif gündemde. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 10:33 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 10:35
Galatasaray'a Singo için 60 milyon Euro'luk teklif kapıda

Monaco'dan Wilfried Singo'yu 30.7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katan Galatasaray, futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Galatasaray'a Singo için 60 milyon Euro'luk teklif kapıda

Ancak Fildişi Sahilli yıldızın, İstanbul'da uzun süre kalması beklenmiyor. Dünya devinin radarına giren Singo rekor bedelle Galatasaray'dan ayrılabilir.

Galatasaray'a Singo için 60 milyon Euro'luk teklif kapıda

Türkiye'nin haberine göre, Liverpool, Singo ile yakından ilgileniyor. Sözleşmesinde 60 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Singo'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki performansını sürdürürse transferine kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'a Singo için 60 milyon Euro'luk teklif kapıda

24 yaşındaki futbolcu bu rakamlara transfer olması durumunda Süper Lig tarihindeki en pahalı satış olacak.

Galatasaray'a Singo için 60 milyon Euro'luk teklif kapıda

Singo, Galatasaray formasıyla 9 maça çıktı. Fildişi Sahilli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı verdi.

Galatasaray'a Singo için 60 milyon Euro'luk teklif kapıda

Anlık olarak piyasa değeri 28 milyon euro olan Singo'nun 2030'a kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunuyor. Öte yandan Singo satılması durumunda Monaco kardan yüzde 10'luk pay alacak.

