Kıta mı değiştirecek? Icardi'nin transferinde flaş 'aile' detayı!

Kıta mı değiştirecek? Icardi'nin transferinde flaş 'aile' detayı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun geleceğine dair ortaya çıkan o haber gündem oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 11:33
Kıta mı değiştirecek? Icardi'nin transferinde flaş 'aile' detayı!

Galatasaray'da bu sezon sakatlığı sonrası form durumu yüzünden Mauro Icardi eleştiri oklarını üzerine çekti.

Kıta mı değiştirecek? Icardi'nin transferinde flaş 'aile' detayı!

Arjantinli yıldızın sarı-kırmızılılar ile yolları ayrılması beklenirken transferde flaş gelişmeler yaşandı. Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'ye Milan ve NEOM'un ardından Meksika ekibi Club America ile Arjantin devi Estudiantes'in talip olduğu ortaya çıktı.

Kıta mı değiştirecek? Icardi'nin transferinde flaş 'aile' detayı!

İtalyan medyasından Corriere dello Sport'un haberine göre; Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron, Icardi'nin talepleriyle ilgili menajerinden bilgi istedi. Haberde; Mauro'nun kızlarından dolayı ülkesine yakın bir yerde forma giymek istediğine vurgu yapıldı.

