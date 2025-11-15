Kıta mı değiştirecek? Icardi'nin transferinde flaş 'aile' detayı!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Arjantinli yıldızın sarı-kırmızılılar ile yolları ayrılması beklenirken transferde flaş gelişmeler yaşandı. Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'ye Milan ve NEOM'un ardından Meksika ekibi Club America ile Arjantin devi Estudiantes'in talip olduğu ortaya çıktı.
İtalyan medyasından Corriere dello Sport'un haberine göre; Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron, Icardi'nin talepleriyle ilgili menajerinden bilgi istedi. Haberde; Mauro'nun kızlarından dolayı ülkesine yakın bir yerde forma giymek istediğine vurgu yapıldı.
